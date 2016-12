AZ-Serie "Blasius, der Spaziergänger" Blasius bei den Boxern

Ein Mann hat auf einen Friseur-Aushängeteller, und da kommen die beiden Prügelknaben auf die Bühne. Sie reichen sich zum Anfang stumm die Hände, die in Lederfutteralen stecken und beide Gegner nehmen eine Boxerstellung ein. „Hau’n auf’n Ranzn nauf, dass sei Blinddarm‚ ‘s Schiagln ofangt“, schlägt ein Herr mit tadellos geschnittenen Finger nägeln vor, und ein linksgescheitelter Sportler klärt den Münchner auf: „Kare, zünd’ hi, des Runde is da Kopf!“ Der „Kare“ aber scheint das schon bemerkt zu haben, doch wie er versucht, seine Handschuhe an der Nase des Studiosus auszustauben, haut ihn dieser mit der gesammelten Wut über seine verbummelten Semester mitten aufs Postbeamtenauge.,