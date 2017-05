Sven Ulreich, Note 3

Neuers Pech war Ulreichs Chance. Der frühere Stuttgarter, der bereits laut über einen Vereinswechsel nachgedacht hatte, rückte für den Nationaltorhüter zwischen die Pfosten – auch im wichtigen DFB-Pokal-Halbfinale gegen Borussia Dortmund. Die Bayern verloren 2:3, an Ulreich lag’s nicht. Schwach war dagegen seine Leistung beim 2:3 in der Champions-League-Gruppenphase gegen FK Rostow. In seinen fünf Bundesliga-Spielen hielt er solide. Im Saisonfinale fiel Ulreich dann wegen einer Ellbogenverletzung aus. Laut Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge bleibt Ulreich in der kommenden Saison als Nummer zwei bei den Bayern. Der Keeper selbst schien sich da zuletzt nicht so sicher zu sein. HSV-Keeper René Adler, der die Norddeutschen verlässt, wird schon als Nachfolger gehandelt.

Tom Starke, Note 2

Nach den Verletzungen von Neuer und Ulreich kam der Routinier in den letzten drei Spielen der Saison überraschend nochmal zum Einsatz. Und Starke überzeugte mit Klasse-Leistungen gegen Darmstadt, Leipzig und zum Abschluss gegen Freiburg. "Es gibt nichts Schöneres, als so aufzuhören", rief der 36-Jährige den Fans bei der Meisterparty auf dem Marienplatz zu. Starke hat in seinen fünf Jahren bei den Bayern 14 Titel gewonnen, nur zehnmal stand er dabei im Tor.

Innerhalb des Teams verhielt er sich immer vorbildlich. "Ich habe versucht, mich anderweitig einzubringen", sagte er. Das gelang ihm hervorragend. Die Bayern honorierten Starkes Einsatz für den Verein: Künftig arbeitet er als Koordinator der Torwarttrainer in der Nachwuchsabteilung. Christian Früchtl (17), der wie Amateure-Keeper Leo Weinkauf nicht zum Einsatz kam, soll Starke als Nummer drei beerben. Rummenigge: "Wir halten extrem viel von dem jungen Mann."

Mehr zum Thema: Torwart-Legende Maier - "Der Uli denkt nicht nach"