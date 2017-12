Tipp 4: Nicht kippen, schon gar nichts Süßes: Beim Trinken sollte es ums Genießen gehen, also auf ein moderates Tempo achten und verschiedene alkoholische Getränke möglichst nicht durcheinandertrinken. Das endet sonst meist böse. Außerdem stark zuckerhaltige, sehr süße Getränke wie Cocktails oder Liköre meiden.

Tipp 5: Dunkle Getränke sind schlechter verträglich als helle: Die größte Kater-Gefahr besteht bei Brandy, Cognac, dunklem Rum und Whiskey. Die enthaltenen Begleitalkohole begünstigen Party-Nachwehen, wobei das natürlich nicht für ein Glas Brandy und Co. gilt, sondern für mehrere.

Tipp 6: Saures Katerfrühstück: Hat alles nichts genützt, dann geht es am Neujahrsmorgen um Schadensbegrenzung. Dafür gibt es den bekannten Rollmops. Außerdem helfen saure Gurken, Artischocken oder eine heiße Bouillon – was alles den Mineralstoffhaushalt wieder ins Lot bringt. (Haushalts-)Zucker vermeiden, also kein Frühstücksbrot mit Marmelade. Wer Appetit auf Obst hat, kann hingegen zugreifen: Vitamin C hilft beim Entgiften der Leber.

Welche Getränke am Morgen danach helfen - und von welchen Sie die Finger lassen sollten

Tipp 7: Flüssiges am Morgen danach: Nehmen Sie all das zu sich, was der Kater gar nicht mag. Zur Linderung seiner Symptome: Viel Wasser trinken, Fruchtschorlen oder auch Milch und gegebenenfalls zusätzlich noch eine Brausetablette mit Mineralstoffen auflösen.

Tipp 8: Das hilft bei einem Brummschädel: Statt einer Kopfschmerztablette, die man bei Kater-Übelkeit besser eh nicht nehmen sollte, lieber feuchtkalte Umschläge auf Stirn und Nacken geben. Für eine entspannende Wirkung sorgt auch das Einmassieren von Pfefferminzöl in Schläfen und Stirn.

Tipp 9: Raus an die Luft: Auch wenn Sie eigentlich lieber im Bett bleiben wollen, tanken Sie Sauerstoff, sobald Sie halbwegs dazu in der Lage sind. Ein kleiner Spaziergang an der frischen Luft tut gut – im Gegensatz zu Leistungssport bei geschwächtem Kreislauf.

Tipp 10: Vergessen Sie einen berühmten Spruch, nämlich diesen: "Fang’ morgens mit dem Getränk an, mit dem du abends aufgehört hast.“ Tun Sie’s bloß nicht! Der Kater lauert, der ganz große.

