AZ-Ratgeber München wird immer dicker – so steuert man dagegen

Über weite Teile unserer Geschichte bestand unser Tagesablauf darin, uns alles Lebensnotwendige hart und kalorienfressend zu erarbeiten. So sehr, dass wir evolutionär darauf gedrillt sind: Vom Skelett bis hin zu den Sinnesorganen und eben auch der Fett-Einlagerung hat Mutter Natur uns darauf optimiert, größte Härten zu überstehen. Mit Erfolg, denn keine andere Spezies findet sich in so unterschiedlichen Klimazonen wie wir.

Der Umbruch in der Arbeitswelt

Doch Homo sapiens neigt dank seines Intellekts auch dazu, es sich einfacher zu machen, wo es nur geht. Je weiter die Menschheitsgeschichte voranschritt, desto weiter bewegten wir uns vom Ideal der jagenden, sammelnden „Kampfmaschine“ fort. Zunächst langsam, mit Beginn der Industrialisierung jedoch immer dramatischer. Mit „dickem“ Erfolg: Fast die Hälfte aller berufstätigen Münchner sitzt heute den lieben langen Tag im Büro. Auch in vielen anderen, ehedem anstrengenden Jobs, kommt Bewegung heute zu kurz. Mit der Folge, dass unser Tagesablauf viel weniger Kalorien verbraucht, als wir zuführen.

Genau dort klinkt sich die Evolution ein: Die denkt nämlich nicht in den kurzen Phasen unserer Wohlstandsgesellschaft. Wie vor 2.000 oder 10.000 Jahren arbeitet unser Körper höchst sparsam und lagert Überschüssiges sofort ein – womit wir beim Hüftgold angelangt wären.

Werbung wird immer effektiver

Doch unsere mangelnde Bewegung ist nur eine Seite der Medaille. Die andere ist das klassische Prinzip des Kapitalismus. Da gilt: Je mehr man verkauft, desto besser. Und wie macht man das? Indem man uns via Werbung buchstäblich das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt.

Vielleicht mag der saftig aussehende Burger auf dem Werbeplakat vor lauter Haarspray und sonstigen Tricks der Essensfotografen nicht wirklich mehr schmackhaft sein, doch für unser Gehirn wirkt er wie pures Zungengold.

Tatsächlich wissen die Werber mittlerweile so gut, welche Knöpfe sie drücken müssen, dass sie sogar unser Hungergefühl austricksen. Das kann jeder selbst testen: Einfach mal auf einschlägige Werbeplakate schauen und sich selbst fragen, ob ein so lecker angerichtetes Produkt jetzt nicht doch noch zwischen die gerade genossene Mahlzeit passen würde. Bei den meisten obsiegt die Lust und nicht das Sättigungsgefühl.

Alles, was wir essen, wird nicht nur möglichst appetitlich (=verkaufsfördernd) präsentiert, sondern macht durch seinen Inhalt oft noch mehr Hunger.

Die Zutat macht buchstäblich Lust auf mehr

Doch als wäre dieser Faktor noch nicht genug, macht die Nahrungsmittelindustrie uns auch noch an einem weiteren Punkt künstlich Hunger. Und zwar durch diverse Zutaten in den Produkten. Direkt Hunger machen sollen diese in den seltensten Fällen. Wie aktuell bei der veränderten Nutella-Rezeptur ist vielmehr oft Sparen der Vater des Gedankens. Aber es ist eben ein „angenehmer Nebeneffekt“.

• Raffinadezucker

• Fruchtzucker

• Weißmehl

• Glutamat

• Zucker-Ersatzstoffe (Saccharin, Neotam, Sucralose usw.)

Darüber hinaus stecken diese „Hungermacher“ in unglaublich vielen Lebensmitteln. Ihnen gemein ist, dass sie sogenannte „Leere Kalorien“ enthalten, in denen außer Energie kaum Nährstoffe stecken. Mit der Folge, dass unser Blutzuckerspiegel schnell hochgetrieben wird, aber ebenso schnell wieder absinkt. Schnell knurrt wieder der Magen.

1. Baustein: Ja, ich bin übergewichtig

Unser Leben macht uns auf dreierlei Arten dick. Doch um den Kampf aufnehmen zu können, muss man erst einmal wissen, wo man auf dem „Schlachtfeld“ steht.

Den BMI analysieren: Es gibt schlanke Menschen, die nehmen die beim Sitzen zu Rollen quellende Bauchhaut als Anlass, um zu verkünden „guckt mal, wie dick ich bin“. Das ist natürlich Quatsch. Einen aussagekräftigeren Hinweis über vorhandenes oder nichtvorhandenes Übergewicht liefert hier eher schon der BMI, der Body-Mass-Index. Angegeben und errechnet wird er durch das Verhältnis von Körpergröße zu –gewicht. Als Formel sieht das so aus: BMI = m/l2 bzw. BMI = Körpermaße in Kilogramm / (Körpergröße in Metern)2. Doch: Auch wenn es unzählige BMI-Rechner gibt, die man bloß mit diesen Daten füttern muss, sollte man das Ergebnis mit Vorsicht genießen.

Denn der BMI sagt nichts über Körperfettgehalt, Knochenmasse und -dichte aus. Ein 1,80 großer, 110 Kilo schwerer, austrainierter Bodybuilder hat beispielsweise den gleichen BMI von 33,95 wie ein Couch-Potato mit den gleichen Abmessungen und würde somit als stark übergewichtig gelten.

Der BMI kann deshalb immer nur Ausgangswert sein. Ob man wirklich übergewichtig ist, lässt sich nur in Verbindung mit dem Körperfettanteil erkennen.

Die Erbanlagen überprüfen: „Meine Eltern und Großeltern waren auch dick“. Solche Worte galten lange als faule Ausrede. Denn, so glaubte man, etwas wie eine „speckige Erbanlage“ gäbe es nicht. Doch die Wahrheit wurde kürzlich in München entdeckt: Das Helmholtz-Zentrum fand heraus, dass Übergewicht sich direkt in den Genen niederschlägt – und somit vererbt werden kann. Selbst wenn man (noch) kein Übergewicht hat, lohnt es sich also, Familienfotos zu durchstöbern. Wenn darunter stark Übergewichtige sind, hat man zumindest ein erhöhtes Risiko.

Den Alltag durchleuchten: Der letzte Schritt dauert bei manchen länger, bei anderen kürzer. Wie bereits erläutert ist Übergewicht direkt mit unserem Energiebedarf verbunden. Je anstrengender und bewegungsintensiver unser Alltag, desto mehr Kalorien werden direkt verbrannt statt eingelagert. Natürlich ist nichts ein so guter Energiefresser wie körperliche Verausgabung. Doch man sollte sich nicht täuschen, denn buchstäblich alles, was wir tun, verbraucht Energie. Auch nicht so Offensichtliches:

• Angestrengtes Denken: 1,5 kcal/min

• Gehen: 4 kcal/min

• Sitzen mit/ohne Rückenlehne: 1,16/1,18 kcal/min

• Schreibtischarbeit: 1,66-3 kcal/min

• Küssen: 15-20 kcal/min (je nach Intensität)

• Kaugummikauen: 0,18 kcal/min

Natürlich benötigen auch Atmen oder unser Herzschlag Energie – beides sind ja auch Muskeln, die bewegt werden.

Das Problem daran ist allerdings, dass die Allermeisten, die sich nicht aktiv bewegen und ernähren, einfach zu viele Kalorien zuführen. Schlimmstenfalls sorgt das für einen langsamen Gewichtsanstieg über viele Jahre, verschlimmert durch die Tatsache, dass unser Grundverbrauch im Alter nachlässt.

Ein Blick in die Ahnenreihe ist oft sehr aufschlussreich, denn Übergewicht kann sich in die Gene mogeln und vererbt werden.

2. Baustein: Die Nahrungsquelle

Das Analysieren seines Ichs wird schnell verraten, wo die Schwachstellen liegen – tatsächlich ist es bei den allermeisten nur Bewegungsmangel. Den kann man entweder direkt angehen, oder eben durch eine zum Kalorienverbrauch passende Ernährung.

Gute Diäten, schlechte Diäten: Diäten gibt es wie Sand am Meer. Jede einzelne davon verspricht, das Problem an der Wurzel zu packen. Doch zum Problem wurde eben auch die schiere Diäten-Vielfalt. Denn als Laie blickt man bei all den Versprechungen unmöglich durch.

Der Trick besteht darin, darauf zu achten, was versprochen wird. Schlechte Diäten verraten sich durch drei Faktoren (oft auch in Kombination):

• Schnelle Gewichtsreduktion („in einer Woche zum Traumkörper“)

• Starke Gewichtsreduktion („zwanzig Kilo garantiert“)

• Skurrile Nahrung („Schoko-Diät“, „Burger-Diät“)

„Wie sie mit der Sachertorten-Diät in einer Woche zwanzig Kilo verlieren“. Solche Sätze finden sich auf den Titelseiten diverser Unterhaltungsmagazine zuhauf. Sie alle sind mit äußerster Vorsicht zu genießen. Denn obgleich sich damit vielleicht sogar tatsächlich Abnehmerfolge erzielen lassen, gehört das Gros zu den sogenannten Jojo-Diäten – das Gewicht hat man ebenso schnell wieder drauf, wie man es verloren hat.

Eine gute Diät erkennt man indes ebenfalls an mehreren Punkten:

• Man muss nicht hungern

• Die tägliche Zufuhr liegt über 1.200kcal(Frauen) oder 1.700kcal(Männer)

• Sie ist abwechslungsreich

• Sie verbietet keine bestimmten Lebensmittel

• Sie unterstreicht die Bedeutung von Trinkwasser

Heraus kommt, was wir immer wieder unter dem Stichwort „Ausgewogene Ernährung“ zu hören bekommen.

Von Fetten und Kohlenhydraten

Und zu Ausgewogenheit gehört auch, dass wir unserem Körper nicht die wichtigsten Energie- und Nährstofflieferanten entziehen. Im Fokus liegen die in zahlrechen schlechten Diäten verpönten Fette und Kohlenhydrate.

• Fette sind buchstäblich lebensnotwendig. Ihre Fettsäuren sind integraler Bestandteil der Zellwände. Erst sie ermöglichen es dem Körper, die Vitamine A, D, E und K aufzunehmen, weil diese fettlöslich sind. Zudem ist Fett Ausgangsmaterial von Botenstoffen und als Geschmacksträger auch dafür verantwortlich, dass Sättigungsgefühle länger anhalten.

• Kohlehydrate aller Arten werden im Körper direkt in Glukose umgewandelt. Die wiederum ist der einzige Energielieferant für die roten Blutkörperchen und unser Gehirn. Je komplexer die Kohlehydrate, desto gesünder. In seiner einfachsten Variante, dem Einfachzucker, sind Kohlehydrate bereits in Form von Glukose vorhanden, werden also ohne Umwege verstoffwechselt. Umgekehrt benötigen Mehrfachzucker, etwa Stärke oder Ballaststoffe, mehrere Umbauschritte, verbleiben länger im Körper und sind somit ebenfalls für ein länger anhaltendes Sättigungsgefühl verantwortlich.

Der generelle Verzicht auf beide Nährstoffe bewirkt, dass unsere Leistungsfähigkeit leidet, sie sind buchstäblich „wertvoll“.

Lange glaubte man, nur mehrfach-ungesättigte Fettsäuren, etwa aus Olivenöl, wären gesund. Heute weiß man: Jedes Fett ist wertvoll (in Maßen).

Was Ausgewogenheit wirklich ausmacht

Ausgewogene Ernährung ist ein Schlüsselbegriff, der ebenfalls stark strapaziert wurde. Jedoch lässt sich auch hier alles auf wenige wichtige Stichpunkte „eindampfen“:

• Abwechslungsreich

• Hochwertige Vollkornprodukte

• Fisch und Fleisch in Maßen

• Reduktion von aber nicht Verzicht auf Einfachzucker und gesättigte Fettsäuren

• Viel Flüssigkeit (min. 2l/Tag)

• Langsames Essen, jeden Bissen mindestens 20 Mal kauen.

Und das war es auch schon. Kein Hungern, kein übertriebener Verzicht.

Unterschätzte Helfer

Im Diät-Umfeld fallen oft auch die Begriffe Mineralstoffe und Spurenelemente. Sie zu ignorieren, wäre sträflich. Denn nicht nur deren Zahl ist gigantisch, sondern vor allem die unzähligen unterschiedlichen Aufgaben, welche diese Helferlein mit sich bringen. Zur Begriffserklärung: Mineralstoffe ist ein Oberbegriff. Er unterteilt sich in Mengenelemente, von denen viele in unserem Körper gespeichert werden und Spurenelemente, die nur in geringem Maß vorhanden sind.

Beiden Gruppen gemein ist, dass der Körper sie nicht selbst herstellen kann, sie jedoch essentiell wichtig für dessen Funktionen sind. Natrium etwa wird dringend für Gehirn und Nerven benötigt. Oder Kalzium, welches für Knochen und Zähne wichtig ist und darüber hinaus auch für die Nervenzellen-Signalübertragung.

Einmal mehr kommt hier die ausgewogene Ernährung ins Spiel, denn sie versorgt uns automatisch mit all diesen Stoffen. Doch keine Regel ohne Ausnahme, bei Sportlern kann es durch den erhöhten Verbrauch notwendig sein, zusätzliche Mineralstoffe einzunehmen.

Sinn und Unsinn von Convenience Food

Convenience Food – bequemes Essen. Was viele fälschlicherweise nur mit Fertiggerichten assoziieren, ist in Wahrheit sehr viel mehr. Denn (fast) alles, was im Supermarktregal steht, fällt heute unter diesen Begriff:

• Küchenfertig (Speisen, die man noch würzen und zubereiten muss)

• Garfertig (etwa Semmelknödel, die nur noch ins Wasserbad müssen)

• Aufbereitungsfertig (Typische „Tütchen“, die in Verbindung mit anderen Nahrungsmitteln zu einer Mahlzeit werden)

• Regenerierfertig (Bereits fertig zubereitete Speisen, die nur aufgewärmt werden müssen)

• Verzehrfertig (öffnen und sofort genießen)

Der geneigte Leser kann beim nächsten Einkauf die Probe machen. Vom Rinderfilet an der Fleischtheke bis zum fix-und-fertig-Salat ist alles vorhanden. Doch muss man Convenience nicht per se verdammen. Denn je weniger verarbeitet ein Nahrungsmittel ist, je mehr man also selbst steuern kann, desto besser für eine ausgewogene Ernährung, weil man selbst die weiteren Zutaten oder die Zubereitung bestimmen kann.

Trinken, trinken und noch mehr trinken

Kaum ein Diätratgeber (auch dieser) kommt ohne die Maßgabe „viel trinken“ aus. Das hat einen einfachen Grund: Trinken füllt nicht nur den Magen und versorgt den Körper mit Mineralstoffen, sondern es erhöht den Energieverbrauch, spült Giftstoffe aus und spielt auch im Insulinhaushalt eine tragende Rolle. Allerdings gilt das alles nur für Wasser – denn Limonaden und auch „Wasser mit Geschmack“ führen wiederum zusätzliche Kalorien zu und/oder haben Zusätze, die sich negativ auf das Sättigungsgefühl auswirken.

3. Baustein: Die Bewegungsoptimierung

Wenn die Ernährung stimmt, ist das schon mehr als die „halbe Miete“. Aber wie bereits erklärt: Was reingeht, muss auch wieder raus. Und das geht nur durch Bewegung.

Muss Sport sein?

Kurze Antwort: Nicht unbedingt. Es kommt einfach darauf an, welchen Kalorienumsatz man in seinem normalen Alltag hat, wenn man sich ausgewogen ernährt. Braucht ein Straßenbauarbeiter noch Feierabend-Sport? Eher nicht. Auch die Verkäuferin im Einzelhandel, die Regale befüllt und dauernd auf den Beinen ist, benötigt ihn eher nicht. Doch was ist mit der Bauzeichnerin, die den ganzen Tag vor dem Zeichenbrett sitzt? Dem Programmierer oder dem Taxifahrer? All diese Gruppen sollten Sport treiben, weil ihre Haupt-Arbeit nun mal nicht wirklich kalorienverbrennend ist.

Der bewegte Alltag

Alle Berufsgruppen können jedoch immens davon profitieren, dass sie einfach mehr Bewegung in ihren Alltag bringen. Und das geht wirklich in jedem Beruf. Beispiele gefällig?

• Zum Kollegen gehen, statt ihn anzurufen

• Kuli, Telefon, Akten und Co. außerhalb Griffreichweite lagern

• Den am weitesten entfernten Parkplatz nutzen

• Treppe statt Aufzug

• Zum Telefonieren aufstehen

• In der Pause einen Spaziergang machen

Dabei immer bedenken: Viele kleine Anstrengungen summieren sich auch zu höheren Kalorienverbräuchen.

Schon sich zum Sprechen oder Nachdenken hinstellen ist besser als Sitzen. So lässt sich der Alltag im Kleinen bewegter gestalten.

Bewegung muss Spaß machen

Doch wenn man sich entscheidet, sich aktiver zu bewegen, sollte man dringend eine Faustregel beherzigen: Nicht die maximale Anstrengung zählt, sondern einzig und allein der Spaß, den man hat. Klar ist Laufen nach wie vor der „Kalorien-King“, aber was nützt das, wenn man sich dazu nur bei perfektem Sonnenschein motivieren kann?

Besser ist es, eine Sportart zu suchen, die man gerne macht. Den je lieber, desto weniger Überwindung und desto öfter lautet die Devise.

Einsteigerfreundliche Sportarten

Doch gerade wer sich im Sport-Bereich noch gar nicht auskennt, sollte eine weitere Regel beherzigen: Anfangs erst mal in Sportarten hineinschnuppern, die einen nicht direkt knebeln und/oder große Ausgaben verlangen. Deshalb lieber joggen statt Rennrad, da hat man bei Nichtgefallen nur 50 Euro für ein Paar Schuhe ausgegeben, statt 3.000 für ein Bike. Danach orientiert sich auch folgende Liste. Hauptmerkmale: Einfach zu erlernen und wenig ausrüstungsintensiv.

• Wandern/Walken/Joggen

• Schwimmen

• Pilates/Yoga/Aerobic

• (Tisch-)Tennis/Badminton/Squash

• Volleyball • Geocaching

• Lasertag/Paintball

• Parkour/Klettern

All diesen Sportarten gemein ist, dass sie mit einem Minimum an Ausrüstung auskommen und es genügend Locations gibt, in die man sich stundenweise einmieten kann, ohne gleich einen langjährigen Vertrag wie etwa im Fitnessstudio einzugehen.

Sport-Anfänger sollten nicht gleich auf teure, ausrüstungsintensive Disziplinen setzen. Ein gutes Rad etwa kostet schnell vierstellige Beträge.

Was Bewegung sonst noch macht

Weiter oben war zu lesen, dass Sport nicht in jedem Fall nötig ist. Das stimmt auch, allerdings profitieren selbst Menschen, deren Alltag schon körperlich anstrengend ist, noch von all den anderen Vorteilen des Sports.

Denn die meisten Sportarten sind „Rundum-Programme“, die alle Muskelgruppen beanspruchen, wohingegen Arbeit sich oftmals auf einzelne Gruppen beschränkt. Zudem dürfen natürlich die kräftigenden Auswirkungen der Anstrengung auf das Herz-Kreislauf-System nicht vergessen werden. Und dann gilt ja auch immer noch, dass die meisten Sportarten eine ziemlich gesellige Angelegenheit sind und gleichzeitig auch ein ideales Hobby. Natürlich kann man auch ohne all diese Vorteile abnehmen. Aber mit Sport ist es eben noch effizienter.

4. Zusammenfassung und Fazit

Auch wenn die Münchner zusammen mit den restlichen Bundesbürgern immer mehr in die Breite wachsen, muss man bei diesem Spiel ja nicht mitmachen. Denn die Gründe sind praktisch immer gleich und die Lösung sind keine effektheischenden Titelseiten-Diäten, sondern eine ganz normale Kombination aus gesunder Ernährung und ein klein wenig mehr Bewegung.