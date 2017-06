Biologe Ernst-Gerhard Burmeister von der Zoologischen Staatssammlung in München gibt aber Entwarnung: Einen Anstieg der Mücken könne er nicht bestätigen. "Im letzten Jahr gab es aber so gut wie keine. Dadurch haben die Leute natürlich vergessen, wie es in den Vorjahren war."

Es stimme aber, dass in Überschwemmungsgebieten, zu denen auch der Ammersee zählt, mehr Mücken vorhanden sind, sagt der Professor. Dabei handelt es sich um die sogenannten Überschwemmungsmücken, die im Gegensatz zu den Hausmücken tagaktiv sind und ihre Eier auf trockene Gebiete legen, wohl wissend, dass diese irgendwann geflutet werden.

Große, rote Stiche – sind es Tropenkrankheiten?

Es gebe tatsächlich Belege, dass sich beispielsweise an den Rheinauen neue Mückenarten etabliert hätten, sagt Ernst-Gerhard Burmeister. Auch die Malaria-Mücke ist in Deutschland heimisch.

Doch Angst vor Tropenkrankheiten wie Malaria oder Dengue-Fieber müssen Badende und Biergarten-Liebhaber trotzdem nicht haben. Denn um eine solche Krankheit zu übertragen, müsse sich die Mücke erst einmal selbst bei einem Kranken infizieren, sagt der Experte. Doch anders als in den Tropen sind diese möglichen Überträger hier meist in Krankenhäusern untergebracht und damit von Mücken abgeschirmt.

Was bleibt, sind die oft extrem roten, schmerzhaften und teilweise unnatürlich großen Stiche. Kann es nicht sein, dass diese von neuen Bakterien stammen, die die Stechmücken in sich tragen?

Burmeister hat eine andere Erklärung: "Wir werden sensibler." Schuld sind die Umwelteinflüsse wie Chemikalien oder Abgase, die auch immer mehr Allergien auslösen.

Deshalb reagieren wir wahrscheinlich auch auf die Stiche stärker als früher.

Es gibt ein Mittel gegen die Mücken – aber das hat Nebenwirkungen

Doch auch, wenn die Moskitos für uns weitgehend ungefährlich sind – lästig sind sie allemal. Strandhaus-Wirtin Miriam Pavic reicht es mit der Piekserei: Sie fordert eine biologische Bekämpfung der Plage, die so auch schon in den Rheinauen, am Chiemsee oder in den Amperauen bei Olching praktiziert wird. Dabei wird aus einem Bakterium ein Stoff gewonnen, der mit den Mückenlarven reagiert und sie zerstört.

BTI ist die Abkürzung für diese Methode, benannt nach dem Bakterium Bacillus thuringiensis israelensis. Mit der Initiative "Mückenplage – Nein, danke!" wirbt Pavic gemeinsam mit anderen Initiatoren, wie etwa dem Echinger Bürgermeister Siegfried Luge, für die Einsetzung des Bakterienstoffes auch am Ammersee. Schon über 1.000 Unterstützer haben unterschrieben, das Problem findet bei den Anwohnern großes Gehör. Pavic wünscht sich die Unterstützung aller Bürgermeister der Region. Dass die Bekämpfung nicht schon längst begonnen hat, ist für sie unverständlich.

Biologe Burmeister heißt die Stechmückenbekämpfung nicht gut. Zwar ist sie für den Menschen ungefährlich, allerdings würden durch die fehlenden Mücken andere Tiere ihre Nahrungsgrundlage verlieren, etwa Vögel oder Fledermäuse. Für Strandhaus-Wirtin und Anwohner wäre es eine Erleichterung.

An ein paar Tagen könne man es noch aushalten, sagt Pavic, viele Stammgäste brächten eigenen Schutz mit.

Das wirksamste Insektenabwehrmittel sei DEET, so der Experte. Übrigens auch gegen die Münchner Mücken, die dank der Regenfälle in Waldgebieten und rund um die Isar Probleme machen können. Aufs Badevergnügen muss hier aber keiner verzichten, sofern er sich gut einsprüht. Für viele andere Teile Bayerns heißt es aber weiterhin: in Deckung bleiben.

