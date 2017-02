AZ-Ratgeber Leben auf Mallorca - kaufen, bauen oder mieten

Ebenfalls kann ein Mietverhältnis als „Test“ dienen, wie man mit der Familie vor Ort, mit der Trennung von zu Hause und anderen Begleiterscheinungen des Auswanderns klarkommt. Es ist etwas anderes, einen Mietvertrag zu kündigen und den Heimweg anzutreten, als alles Geld in eine Immobilie zu stecken, die man dann vielleicht nicht auf die schnelle zum gewünschten Preis verkaufen kann. Beratung, unter anderem von kompetenten Immobilienmaklern auf der Insel, schadet auf keinen Fall – und natürlich die genaue Klärung aller finanziellen Aspekte, sowie das Erörtern und Berücksichtigen der Wünsche aller, die vom Auswanderungsvorhaben betroffen sind.

Immobilienkauf auf Mallorca – Pro und Contra

Eine „fertige“ Immobilie zu kaufen, ist nicht nur auf Mallorca eine Mischung aus Glückssache und Präferenzen des Käufers. Das weiß Andreas Maurer von MONTEMAR S.L. Real Estate als Fachmann auf seinem Gebiet nur zu gut. Er erklärt. kaum ein Haus sei so gebaut, dass es einem neuen Besitzer wirklich zu 100 Prozent zusagt. Auch der Zustand eines älteren Hauses müsse stets berücksichtigt werden. Dass beim Kauf einer Finca auf Mallorca die Lage, die Raumaufteilung, die Bausubstanz und der Preis den Wünschen entsprechen, sei eher unwahrscheinlich. Für einen Käufer kann dies bedeuten, nach dem Kauf noch Umbaumaßnahmen einplanen zu müssen; diese erfolgen dann nach dem Eigentumswechsel, kosten zusätzlich und verspäten unter Umständen den frühestmöglichen Zeitpunkt der Auswanderung.

Wer sich für einen solchen Kauf entscheidet, hat mit dem neuen Eigentum eine ebenso gute Altersvorsorge, wie mit einem selbst gebauten Haus. Oftmals profitiert der Interessent von Notverkäufen oder Versteigerungen; hierzu ist aber der Kontakt zu Maklern beziehungsweise Banken unerlässlich.

Das eigene Bauprojekt – Wohnen nach Wunsch

Herr Maurer von Montemar kennt eine Alternative: Alle Möglichkeiten, sein neues Heim auf Mallorca absolut nach Wunsch zu gestalten, haben nur jene Auswanderer oder sonstigen Investoren, die ihr eigenes Bauprojekt starten. Sie können das Grundstück nach Lage und Infrastruktur auswählen und vom Grundstein bis zum Giebel jeden Raum und dessen Nutzung in allen Belangen frei bestimmen – begrenzt höchstens von einem knappen Budget.

Lesen Sie hier: Den Sommer verlängern auf Mallorca

Sprachliche Differenzen, Unkenntnis in rechtlichen und behördlichen Dingen und viele andere Widrigkeiten können überbrückt werden, wenn ein deutschsprachiges Maklerunternehmen, vor Ort ansässig und somit in kürzester Zeit handlungsfähig, beauftragt wird. Es ist schwierig, immer parat zu stehen, wenn sich auf einer Baustelle Schwierigkeiten ergeben, ein Behördengang oder ähnliche wichtige Dinge anstehen. Ein verlässlicher Partner, der beide Sprachen und vor allem gesetzliche Kniffe Spaniens kennt, kostet zwar Geld, welches man aber an anderer Stelle wieder einspart – zudem genießt man die stressarme Fertigstellung vom beabsichtigten Bauprojekt.

Auslandsimmobilie mieten: Leben auf Zeit

Wie eingangs erwähnt, ist der Grund für eine gemietete Immobilie meistens eine zeitliche Begrenzung oder die noch nicht ganz 100-prozentige Entscheidung für den neuen Lebensmittelpunkt auf Mallorca oder in jedem anderen Land. Auch hier kennt Andreas Maurer Mallorca wie seine Westentasche: Auf der Insel gibt es Miet-Objekte in Hülle und Fülle; letztendlich kann jeder auf Wunsch das Geld für Miete oder Pacht aber, eine endgültige Entscheidung vorausgesetzt, besser in eine Finanzierung stecken; so investiert man in Eigentum und somit in seine Altersvorsorge.