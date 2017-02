AZ-Ratgeber Hauptsaison? Nebensaison? Das sind die besten Reisezeiten

Platz 1: Mallorca - Des Deutschen liebste Insel

Hingucker: die Kathedrale von Palma. Foto: dpa

Beliebtester Reisemonat: Wenig überraschend gehört Mallorca zu den gefragtesten Urlaubsdestinationen der Deutschen, besonders im Mai. Auf Mallorca locken Ortschaften mit Flair, Märkte, Clubs und Partymeilen. Der Mai. Eine sehr begehrte Reisewoche in diesem Jahr wird für 22. bis 26. Mai erwartet, mit Christi Himmelfahrt steht am 25. Mai ein bundesweiter Feiertag an. Also Achtung: Es wird voll!

Ruhigste Reisemonate: Wer seinen Landsleuten entkommen möchte, sollte im November, Januar oder Februar reisen. Im Winter ist es zwar kühler, aber die Landschaft wirkt umso beeindruckender, je weniger Menschen dort sind.

Platz 2: Bangkok - Bestes Wetter im Winter

Der Königspalast ist eine der Attraktionen in Bangkok. Foto: dpa

Beliebtester Reisemonat: Die thailändische Hauptstadt ist als Fernreiseziel besonders im Dezember beliebt. Die klimatischen Bedingungen sind zu dieser Zeit ideal, da die Trockenzeit im Dezember beginnt und bis April bestes Wetter verspricht. Neben den Sehenswürdigkeiten wie dem Königspalast und dem Tempel des Smaragd-Buddha glitzern die farbenfrohen Weihnachtsdekorationen und lassen auch bei sommerlichen Temperaturen Gemütlichkeit aufkommen. Der Silvester-Countdown zum Start des neuen Jahres am Central World Square verspricht ein großes Spektakel.

Ruhigste Reisemonate: Mai, Juni und September sind die am wenigsten gefragten Reisemonate und ermöglichen es, die thailändische Metropole etwas entspannter zu erleben.

Platz 3: London - Ein Ziel für den Herbsturlaub



Oldtimer fahren über die Westminster Bridge von London. Foto: dpa

Beliebtester Reisemonat: London steht für Städte-Trips im Oktober besonders hoch im Kurs. Neben den klassischen Sehenswürdigkeiten wie Westminster Abbey, Big Ben, Tower Bridge und den weltweit renommierten Museen reizt die herbstliche Farbenpracht die Gäste der Stadt, wie in Richmond Park oder den Royal Botanic Gardens in Kew. Viele Museen bieten in dieser Zeit auch Familientarife an, was auch britischen Familien zur Urlaubszeit entgegenkommt.

Ruhigste Reisemonate: Monate mit weniger Touristenaufkommen: Juni, Mai, September.

Platz 4: New York - Für Weihnachts-Shopper



New York ist zu jeder Jahreszeit sehenswert. Foto: dpa

Beliebtester Reisemonat: New York steht auf der Liste der Urlaubs-Klassiker weit oben. Das Fernziel ist vor allem Dezember beliebt, denn "The Big Apple" bietet fantastische Möglichkeiten zum Weihnachtsshopping und unvergleichliche Partys zum Start des neuen Jahres, beispielsweise am Times Square. Bei Touristen besonders beliebt sind die Sehenswürdigkeiten wie die Freiheitsstatue oder das Empire State Building und Erkundungstouren durch Manhattan – die Straßen sind rappelvoll!

Ruhigste Reisemonate: Wer das Gedränge meiden möchte, sollte im Januar, Februar oder November vorbeischauen. New York ist das ganze Jahr eine Reise wert.

Platz 5: Barcelona - Gitarrenmusik im Mai



Berühmt: die Sagrada Família. Foto: dpa

Beliebtester Reisemonat: Auf der Liste der Städte-Trips rangiert Barcelona weit oben in der Gunst der deutschen Touristen. Die Hauptstadt Kataloniens beeindruckt durch mitreißende Architektur, wie die weltbekannte Sagrada Família, und kultureller Vielfalt. Im Mai kommt besonders das meist angenehme Wetter hinzu, denn es wird wärmer, doch die heißen Temperaturen bleiben aus. Kein Wunder, dass die Stadt da gefragt ist. Hinzu kommt unter anderem das Gitarrenfestival "Guitar BCN" (beginnt im Januar und endet am 19. Mai).

Ruhigste Reisemonate: Wer lieber entspannt Stadt, Atmosphäre und auch Strand genießen möchte, sollte sein Flugticket nach Barcelona am besten für Januar, November oder Februar buchen.

Platz 6: Lissabon - Konzerte und Musikfestivals



Blick auf die Dächer von Lissabon. Foto: dpa

Beliebtester Reisemonat: Die meisten Touristen kommen im August in die portugiesische Hauptstadt. Sie ist bekannt für Konzerte und Musikfestivals wie das Jazzfestival "Jazz em Agosto" und "Lissabon auf den Straßen", die besonders viele Besucher vom 19. August bis 1. Oktober anziehen. Zu den Top-Sehenswürdigkeiten zählen die Brücke "Ponte 25 de April“, die "Cristo Rei"-Statue und die Festungsanlage Castelo de São Jorge. Auch der lokale Feiertag Maria Himmelfahrt am 15. August ist bei Touristen beliebt.

Ruhigste Reisemonate: Wer abseits des Trubels die wunderschöne Stadt erkunden möchte, sollte für Januar, Februar oder November buchen.

Platz 7: Wien - Kaffeehaus und Kultur



Der Prater von Wien. Foto: dpa

Beliebtester Reisemonat: Die österreichische Hauptstadt lockt ganzjährig Touristen an. Aufgrund einiger Urlaubstage (Tag der Arbeit am 1. Mai, Muttertag am 14. Mai und Christi Himmelfahrt am 25. Mai) ist der Mai sehr beliebt für einen Trip, was die Flugsuchen bei "swoodoo“ belegen. Zu den kulturellen Höhepunkten zählen die Wiener Festwochen vom 12. Mai bis 18. Juni und Konzerte der Wiener Philharmoniker.

Ruhigste Reisemonate: Das geringste Touristenaufkommen gibt es in den Monaten Januar, Februar und November. Ein Besuch in einem traditionellen Wiener Kaffeehaus darf da natürlich nicht fehlen – unabhängig von der Jahreszeit.

Platz 8: Rom - Im Mai wird's voll in der Stadt



Touristen vor dem Trevi-Brunnen. Foto: dpa

Beliebtester Reisemonat: Im Mai zieht es die meisten Touristen nach Rom. Reisende begeistern sich für die weltberühmte Architektur, den geschichtlichen und kulturellen Reichtum und italienische Köstlichkeiten. Am 1. Mai (Tag der Arbeit) finden kostenlose Rockkonzerte statt; der Muttertag am 14. Mai ist ebenso ein Feiertag. Tennis-Fans begeistern sich für die Italian Open vom 10. bis 21. Mai. Also: Es wird voll! Absolut sehenswert sind das Kolosseum, der Vatikan und das Forum Romanum.

Ruhigste Reisemonate: Etwas ruhiger geht es im Januar, Februar und November zu – wer nichts dagegen hat, Rom in etwas kühlerem Klima zu erleben, sollte also zu dieser Zeit reisen.

Platz 9: Los Angeles - Das ganze Jahr Sommer



Gutes Fotomotiv: das Hollywood Sign. Foto: dpa

Beliebtester Reisemonat: Obwohl es im August sehr heiß ist, zieht das Fernziel in den USA zur Hauptreisezeit im August viele deutsche Gäste an. Vor Ort locken unzählige Touristenattraktionen wie das Getty Center, die Universal Studios Hollywood, das California Science Center und der "Walk of Fame" in Hollywood. Vom Mulholland Drive (Hollywood Bowl Overlook) lassen sich tolle Aufnahmen machen: vom Hollywood Sign und von Downtown.

Ruhigste Reisemonate: Sommer ist in L.A. das ganze Jahr über – deshalb bieten sich auch hier Januar, Februar und November als ruhigere Monate an.

Platz 10: Paris - Im Juni eine Festival-Stadt



Der Eiffelturm bei Nacht. Foto: dpa

Beliebtester Reisemonat: Die Stadt der Liebe zieht vor allem im Juni viele Touristen an. Denn Paris hat viel mehr zu bieten als nur die bekanntesten Sehenswürdigkeiten wie den Louvre, die Kathedrale Notre Dame oder den Eiffelturm. Verschiedene Events und Festivals, die im Juni stattfinden, ziehen noch mehr Touristen als sonst an, wie zum Beispiel die Fête des Tuileries oder das Paris Jazz Festival vom 11. Juni bis Mitte Juli. Auch Sportliebhaber kommen mit den French Open von Ende Mai bis Mitte Juni voll auf ihre Kosten.

Ruhigste Reisemonate: Alle Reisenden, die ihren Landsleuten lieber entkommen möchten, sollten Paris im Januar, Februar oder November buchen. Schnuckelige Cafés und Restaurants locken auch bei Schmuddelwetter!