AZ-Ratgeber Goldkauf als Wertanlage: Wann lohnt sich die Investition?

Die aufgeführte Wertentwicklung beschreibt die durchschnittliche Rendite für Feingoldbarren der Reinheitsstufe 999,9. Die Angaben wurden von dem mehrfach ausgezeichneten Edelmetallhändler GoldSilberShop zur Verfügung gestellt.

Goldbarren als Anlagemöglichkeit in verschiedenen Lebenssituationen

Die meisten Menschen stehen früher oder später vor der Frage, ob und in welcher Form sie ihr Kapital anlegen möchten. Immobilien stehen aufgrund ihrer vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten hoch im Kurs. Aber nicht immer reicht das vorhandene Kapital aus, um gleich ein Haus oder eine Eigentumswohnung zu erwerben. Auch kleinere Beträge können bereits gewinnbringend angelegt werden, um langfristig das Eigenkapital zu steigern. Der Ankauf von Goldbarren ist eine Option der Wertsteigerung, die einen sehr flexiblen Kapitaleinsatz ermöglicht. Im Gegensatz zu Silber ist es möglich, Gold bereist ab 1 Gramm Gewicht veräußert. Allerdings erheben Edelmetallhändler einen prozentualen Aufschlag auf den Goldpreis, der bei Klein- und Kleinstmengen höher ist als bei größeren Barren. Besonders gering ist der Aufschlag in der Regel ab einem Barrengewicht von einer Feinunze und mehr.

Der Ankauf von Goldbarren kann in verschiedenen Lebenssituationen als Geldanlage gewählt werden:

Sparplan für die Altersvorsorge

Die Rentenlücke droht inzwischen vielen Arbeitnehmern im Angestelltenverhältnis. Eine private Vorsorge kann die Lücke schließen. Foto: fotolia.com © Stockfotos-MG

Vor der drohenden Rentenlücke ist kaum ein Arbeitnehmer gefeit. Eine private Vorsorge ist für Viele die einzige Möglichkeit, um der gefürchtete Altersarmut zu entgehen. Private Altersvorsorgeprodukte oder staatlich geförderte Optionen wie Riester und Rürup sind eine sinnvolle und teilweise sogar erforderliche Ergänzung zur zu erwartenden staatlichen Rente.

Die private Vorsorge kann aber auch durch eine Investition in Goldbarren ergänzt werden. Vor allem langfristige Anleger können mit einer hohen Rendite rechnen und damit ihre Rente im Alter aufstocken. Ein großer Vorteil liegt in der Steuerfreiheit der Gewinne, die aus dem An- und Verkauf von Gold erzielt werden. Wer sich früh für den Ankauf hochwertiger Goldbarren entscheidet und diese im Rentenalter mit einem großen Wertzuwachs wieder veräußert, muss die daraus erwirtschafteten Gewinne nicht versteuern. Die Steuerbefreiung ist ein großer Vorteil gegenüber anderen Wertanlagen wie zum Beispiel Aktien börsennotierter Unternehmen. Auch hier ist je nach Kursentwicklung auf dem Aktienmarkt eine enorme Wertsteigerung zu erwarten, vor allem für langfristige Anleger. Gewinne aus Aktienverkäufen unterliegen in Deutschland allerdings der so genannten Abgeltungssteuer. Danach müssen 25 Prozent der erwirtschafteten Kapitalertragszinsen und Dividenden an das Finanzamt abgeführt werden. Die Gewinnspanne für Anleger wird dadurch deutlich reduziert. Über die Hintergründe der Abgeltungssteuer informiert das Bundesfinanzministerium.

Im Alter können Geldreserven sukzessive veräußert werden, um zum Beispiel günstige Wertentwicklungen abzuschöpfen und damit von Monat zu Monat die staatlichen Bezüge oder die Einkünfte aus einem privaten Vorsorgeplan bestmöglich aufzustocken.

Liquiditätsreserven für Unternehmer

Auch als Anlage für Geldreserven in Unternehmen eignen sich Goldbarren. Der größte Vorteil liegt sicher in der Liquidität der angelegten Geldmittel, da Goldbarren jederzeit ohne großen zeitlichen Vorlauf wieder veräußert werden können. Dabei ist es möglich, die Kursschwankungen internationaler Währungen zu berücksichtigen und durch einen gezielten An- und Verkauf die Wertsteigerung günstig zu beeinflussen. Auch der zu erwartende Wertzuwachs ohne zusätzliche Steuerbelastung ist für viele Unternehmen ein Grund, ihre Liquiditätsreserven in Edelmetalle zu investieren.

Geldanlage für Kinder, Enkel und Patenkinder

Kommt ein Kind auf die Welt, ist es in vielen Familien eine Tradition geworden, finanziell für die Zukunft des neuen Familienmitglieds vorzusorgen. Vor einigen Jahren waren Sparbücher und vergleichbare Sparpläne das am häufigsten gewählte Mittel, um nach und nach ein kleines Finanzpolster anzulegen. Auch die Barschaft aus der heimischen Spardose wurde meist in regelmäßigen Abständen auf das Sparbuch eingezahlt. Mit attraktiven Zinsen konnte so auch aus einem kleinen Taschengeld in einigen Jahren das nötige Kapital für den Führerschein oder andere Herzenswünsche werden.

Die Zeiten, in denen Sparbücher einen Gewinn abgeworfen haben, sind allerdings lange vorbei. Die Zinsen, die auf solche Sparverträge angeboten werden, tendieren gegen null, sodass das Sparbuch heute nicht viel mehr einbringt als das Geld in der Spardose. Eine Alternative, die Eltern, Großeltern und Paten deshalb immer häufiger wählen, ist der Ankauf von Goldbarren als Geldanlage. Der Wertzuwachs, den die Edelmetallanlagen im Laufe der Jahre entwickeln können, ist inzwischen deutlich lohnender als Zinserträge aus gängigen Sparoptionen.

Beim Ankauf von Goldbarren ist es wichtig, auf hohe Qualität zu achten. Nur hochwertiges Feingold behält garantiert seinen Wert und kann später mit einem zu erwartenden Wertzuwachs wieder veräußert werden. Ein Richtwert für die richtige Qualität bei Edelmetallen ist der Good Delivery Standard des LBMA. Der London Bullion Market zertifiziert seit Jahren Edelmetalle und gilt als der größte börsenunabhängige Handelsplatz für Gold und Silber. Seit 1919 wird am LBMA der Weltmarktpreis für Gold festgestellt. Für Silber nahm der London Bullion Market bereits 1897 seine Arbeit auf. Das Good Delivery Siegel, das der LBMA vergibt, ist ein international anerkanntes Gütesiegel für Barren aus hochwertigem Gold und Silber. Vor allem Anleger, die die Absicht haben, die Schwankungen auf den internationalen Goldmärkten bei einem An- und Verkauf zu berücksichtigen, sollten auf das Gütesiegel achten. Mit diesem Merkmal ist garantiert, dass die erworbenen Goldbarren auch auf außerdeutschen Märkten ihren Wert behalten