Was ist ein Fidget Spinner?

Der gigantische Erfolg des Fidget Cube zog schnell zahlreiche Ableger nach sich und einer davon schickt sich an, das Original in Sachen Beliebtheit abzulösen: Der Fidget Spinner ist ein kleines Gadget mit einem Kugellager in der Mitte, von dem drei Strahlen abgehen. Der Spinner wird zwischen Daumen und Zeigefinger in der Mitte gepackt und dann angestoßen, so dass sich die Strahlen um ihren Mittelpunkt drehen.

Im Zeitalter von 3D-Druckern lassen sich solch kleine Spielzeuge natürlich leicht zu Hause nachbauen und so dauerte es nicht lang, bis auch vom Fidget Spinner unzählige Variationen existierten. Eine weitverbreitete hat vier Kugellager: eines in der Mitte und jeweils eines in den davon abgehenden drei Armen bzw. Strahlen. So lässt sich der Spinner nicht nur mittig sondern auch asymetrisch herumwirbeln.

Wofür braucht man einen Fidget Spinner oder Fidget Cube?

Kurz gesagt: für gar nichts. Es ist eigentlich kaum erklärbar, wieso Menschen ohne Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) millionenfach Fidget Toys kaufen. Tatsächlich verschafft die Benutzung von Spinner und Cube aber gerade im stressigen Alltag so viel Befriedigung, dass selbst ausgeglichene und entspannte Personen von einer beruhigenden Wirkung berichten.

Aber abseits des Stressabbaus hat sich insbesondere der Fidget Spinner auch als Spielzeug etabliert. Auf YouTube erscheinen immer mehr Videos, in denen Nutzer demonstrieren, welche Kunststücke man mit dem vierfachen Spinner vollführen kann: Auf einem Finger balancieren, von einer Hand zur anderen werfen, auf dem iPhone rotieren lassen – die Möglichkeiten scheinen unendlich.

Fidget Spinner und Fidget Cube kaufen: Was kostet der Spaß?

Der original Fidget Cube der Gebrüder McLachlan kostete auf Kickstarter mit 19 Dollar für die Anschub-Finanzierer nicht allzu viel. Das finale Produkt kostet im Shop von Antsy Labs, der Firma der McLachlans, mit 22 Dollar nur unwesentlich mehr. Doch wie immer gibt es auch schon zahlreiche Klone aus China und die sind noch viel günstiger. Bei Amazon beispielsweise gibt es NoName-Fidget-Cubes bereits ab 9,99 Euro (für Prime-Kunden sogar inklusive Versand) zu kaufen.

Fidget Spinner sind sogar extrem günstig: Da mittlerweile zig Hersteller den Markt mit hunderten verschiedenen Modellen fluten, gibt es die kleinen Anti-Stress-Spielzeuge schon für unter 3,50 Euro inklusive Versand zu kaufen! Nach oben sind natürlich preislich keine Grenzen gesetzt, denn es gibt vergoldete Varianten, Modelle in Form von Dollarzeichen oder Ninja-Wurfsternen (Shuriken) und mit zahlreichen zusätzlichen Kugellagern für noch mehr Dreh-Optionen.

Sind Fidget Spinner gefährlich?



Die neunjährige Alexa hat sich mit einem Fidget Spinner am Schneidezahn verletzt. Screenshot: NewsChannel 9 WSYR

Eigentlich sollte von einem so simplen Spielzeug keine Gefahr ausgehen, doch unvorsichtige Kinder und leichtsinnige Hersteller haben schon für einige schmerzhafte Erfahrungen gesorgt. Wenig überraschend gibt es im Internet mehrere Berichte über Leute, die sich mit Wurfstern-Spinnern verletzt haben. Denn tatsächlich existieren Modelle, die scharfe Kanten haben – quasi als Mutprobe oder russisches Finger-Roulette. In Deutschland dürfen solche Fidget Spinner aber nicht verkauft werden.

Eine Mutter aus Großbritannien berichtet von ihrem elfjährigen Sohn, der den sich schnell um die eigene Achse drehenden Fidget Spinner hoch in die Luft warf und nicht richtig fangen konnte. Stattdessen schlug das Spielzeug voll auf seinem Auge ein, nur mit Glück entging er einer schweren Augenverletzung. Und die neunjährige Alexa aus dem US-Bundesstaat New York schlug sich auf dem Rücksitzt von Mamas Auto mit einem Fidget Spinner ein Stück vom Schneidezahn ab.

Umsichtig eingesetzt sind Fidget Spinner und Fidget Cubes aber völlig harmlos und nicht nur für Erwachsene sondern auch für ältere Kinder als Spielzeug geeignet.