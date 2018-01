AZ-Ratgeber Arbeitslosigkeit: Zurück in die Beschäftigung – aber wie?

Die Unterbeschäftigten

Zusätzlich zu den Arbeitslosen erfasst der Staat auch die sogenannten Unterbeschäftigten. Allerdings ist es schwer möglich, eine allgemeine Definition dessen abzuliefern, was Unterbeschäftigte nun sind. Denn laut Bundesagentur für Arbeit setzt sich die Gruppe der Unterbeschäftigten aus drei Sorten von Personen zusammen.

1. den Arbeitslosen nach § 16 SGB III (z.B. solchen, die an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik teilnehmen)

2. Teilnehmern an bestimmten Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik

3. Personen in bestimmten Sonderstatus (vor allem kurzfristig erkrankte Personen)

Interessant ist, dass trotz dieser Spezifizierung keine genaueren Angaben gemacht werden, weil die Klassifizierung als Unterbeschäftigter tatsächlich individuell vorgenommen wird, es gibt einen ganzen Bedingungskatalog hierzu. Bemerkenswert ist, dass diese Klassifizierung auch von individuellen Gesichtspunkten bestimmt wird.

Unterbeschäftigte: Warum die Statistik mit Vorsicht zu genießen ist

Dadurch, dass die Unterbeschäftigten also in diesem Sinne nicht zu den Arbeitslosen zählen, erscheinen uns die Zahlen oft wesentlich geringer, als der gesunde Menschenverstand es uns nahelegen würde. Viele von den möglichen Qualifizierten zur Unterbeschäftigung könnten für den Laien als Arbeitslose durchgehen. Da aber in Kurzdarstellungen wie etwa den Nachrichten lediglich die klassischen Arbeitslosenstatistiken genannt werden, ist diese Tatsache den meisten Konsumenten völlig unzugänglich.

Langzeitarbeitslosigkeit

Besonders problematisch ist übrigens die Langzeitarbeitslosigkeit. Dabei gibt es nach dem Sozialgesetzbuch eine Definition für Langzeitarbeitslose. Es handelt sich laut diesem nämlich um Personen, die bereits ein Jahr oder länger bei der Agentur für Arbeit als arbeitslos gemeldet sind. Das Problem ist übrigens in der Politik bis heute, dass die Reintegration von Arbeitslosen eine schwere Aufgabe ist: Fortbildende Maßnahmen sind in der Regel teuer und bei längerer Arbeitslosigkeit nicht in jedem Fall gewinnbringend. Lücken im Lebenslauf haben Arbeitgeber zudem meistens nicht wirklich gern und oftmals fehlt Langzeitarbeitslosen im Laufe der Zeit sowohl das Geld als auch die Motivation, um abseits des Arbeitslebens etwas Relevantes für den Lebenslauf zu tun. Natürlich kann man sich in Vereinen engagieren und versuchen, weiterqualifizierende Maßnahmen vorzunehmen. Dennoch wird es im Lauf der Zeit immer schwieriger. Denn die anhaltende Arbeitslosigkeit und dadurch anhaltende Frustration verstärken sich gegenseitig noch, sodass es nicht selten zu wahren Teufelskreisen kommt.

Dabei sind die Phrasen von wirtschaftsnahen Stimmen oft zusätzlich frustrierend. Denn diese behaupten oft, dass Langzeitarbeitslose einfach nur mehr Motivation aufbringen müssten. Diese Aussagen entlarven aber eher, dass diejenigen, die solche Aussagen treffen, keinerlei persönliche Erfahrungen mit solchen Phänomenen haben.

Ohne Arbeit hat man leider oft auch ein leeres Portemonnaie. Foto: Fotolia.com © Stanislau_V #158497436

Erster Schritt: Wieder Motivation finden

Allerdings ist der erste Schritt auf dem Weg zurück auf den Arbeitsmarkt tatsächlich vor allem eine Frage der Motivation. Das gilt selbst für Menschen, die nicht zu den Langzeitarbeitslosen zählen. Denn jede Kündigung hat Konsequenzen für das Selbstwertgefühl. Dass die meisten Menschen arbeiten gehen, führt automatisch dazu, dass diejenigen, die es zwangsweise nicht tun, sozial ausgeschlossen werden.

Dennoch: Den sozialen Druck kann man auch positiv nutzen und zwar als Motivation, um sich wieder zu bewerben. Endlich wieder einer geregelten Beschäftigung nachzugehen, kann das Leben wieder voranbringen und womöglich auch in ganz anderen Bereichen einen weiten Schritt nach vorne machen.

Wo sollte ich nach Jobs suchen?

Bevor der Wiedereinstieg kommt, müssen wir also zuallererst dafür sorgen, dass wir einen neuen Job finden können. Selbstverständlich können wir zu diesem Zwecke auf die Bundesagentur für Arbeit zurückgreifen, schließlich ist sie meistens der erste Ansprechpartner. Allerdings sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oftmals mit so vielen Aufgaben gleichzeitig überlastet, dass es ihnen kaum möglichst, auf individuelle Bedürfnisse und Gegebenheiten einzugehen. Deshalb ist es meistens empfehlenswert, selbst die Initiative zu ergreifen und sich auf den vielen Job-Portalen online umzusehen. Ein großer Vorteil davon ist, dass man die eigene Profession bereits ziemlich genau konkretisieren und die eigene Region eingrenzen kann. Je nachdem lohnt es sich allerdings, noch einmal umzuziehen, um die neue Profession auszuüben. Manchmal geht es ohne Veränderungen des Wohnorts eben nicht. Dabei gibt es eine Reihe von guten Jobportalen, die zudem mittlerweile die entsprechende Reichweite und somit Bekanntheit erlangt haben, um auch von namhaften Firmen frequentiert zu werden. Zu diesen Portalen zählt zum Beispiel Monster.

Soziale Netzwerke nutzen

Auch über soziale Netzwerke ist es möglich, Jobs zu entdecken. Dafür gibt es Portale wie zum Beispiel Xing, bei denen man ein eigenes Profil erstellen kann. Anschließend werden Stellenangebote, die bei Xing eingestellt sind, entsprechend dem eigenen Profil, und damit auch den eigenen Präferenzen, angezeigt. Natürlich gibt es auch noch andere Portale wie etwa LinkedIn. Es lohnt sich, diese auszuprobieren, denn die Basisversionen kosten meistens nichts und sind sehr intuitiv zu handhaben.

Bewerbung, Lebenslauf und Vorstellungsgespräch

Auf jeden Fall sollte man ein formal korrektes und einwandfreies Bewerbungsanschreiben beilegen und dabei bereits die eigene Motivation, die gewählte Stellenanzeige zu beantworten, herausstellen. Schließlich gibt es genug Bewerbungen, die keinerlei Charakter haben und dementsprechend von den nicht selten vielbeschäftigten Personalabteilungen schnellstens aussortiert.

Zudem sollten eigene Qualifikationen aufgelistet werden. Bei Menschen, die länger arbeitslos sind, ist es zusätzlich enorm wichtig, dass Weiterbildung und ähnliche Ausbildungen erwähnt werden. Schließlich kann es gut sein, dass der Beruf in der Zwischenzeit andere Anforderungen hat.

Was den Lebenslauf angeht, so ist zu berücksichtigen, dass er vollständig ist und alle Stationen des eigenen Lebens wiederspiegelt. Ganz sicher sollte man sich für den Umgang mit Lücken eine gute Strategie zurechtlegen, um zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden.

Dort ist es übrigens wichtig, neben einem adäquaten und formlichen Auftritt auch noch einmal erklären zu können, wie Lücken im Lebenslauf entstanden sein könnten. Auf diese Art und Weise kann man einen selbstsicheren und klaren Umgang mit dem hoffentlich zukünftigen Arbeitgeber erreichen. Gleichzeitig bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Personalabteilung einen bleibenden, positiven Eindruck.

Beim Vorstellungsgespräch ist ein seriöses Auftreten das A und O. Foto: Fotolia.com © Robert Kneschke #183483726