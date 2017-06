München - Am Samstag geht es los, startet in Düsseldorf die Tour de France. Zum ersten Mal seit 30 Jahren also findet "Le Grand Départ" wieder in Deutschland statt. Die "Große Schleife" durch Frankreich ist das traditionsreichste und größte Radrennen der Welt, versetzt die Grande Nation alle Jahre wieder für drei Wochen im Juli in Ausnahmezustand.