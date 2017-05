+++ 16.05.: Aubameyang mit Mega-Angebot aus China +++

Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund gehört aktuell zu den gefragtesten Offensivspielern in Europa. Lange Zeit war PSG an einer Verpflichtung des Stürmers interessiert, doch wie die französische L'Equipe zuletzt berichtete, ist dieses Interesse mittlerweile wohl verflogen. Stattdessen soll sich nun ein neuer Verein zu Wort gemeldet haben, der "Auba" mit einem Mega-Angebot zu sich locken möchte. Einem Medienbericht zufolge möchte der chinesische Klub Tianjin Quanjian dem Gabuner ein Gehalt von über 50 Millionen Euro bieten – pro Jahr versteht sich. Damit wäre Aubameyang der bestbezahlteste Fußballer der Welt.

Die Transfer- und Wechsel-News beim FCB der letzten Tage

Die Meisterschaft steht schon fest, in Pokal und Champions League ist man ausgeschieden - jetzt laufen dei Vorbereitungen auf die neue Saison. Beim FC Bayern München hat sich in Sachen Transfers in den letzten Tagen so einiges getan – eine kurze Zusammenfassung:

Am vergangenen Donnerstag verdichteten sich die Anzeichen, dass Alexis Sánchez möglicherweise zu den Bayern wechseln würde. Wie die französische Zeitung Le Parisien berichtete, würden die Münchner kurz vor einer Verpflichtung des Chilenen stehen. Für Sánchez sollen die Bayern zu seinen Wunschvereinen gehören. Eine mögliche Ablöse schätzt das Blatt auf 40 Millionen Euro.

Einen Tag später meldete Juventus Turin Vollzug: Nach der Einjahres-Leihe verpflichtet die "Alte Dame" Medhi Benatia fest für 20 Millionen Euro. Diese Summe setzt sich aus der Leihgebühr für die laufende Saison in Höhe von 3 Millionen Euro und der fix vereinbarten Ablösesumme in Höhe von 17 Millionen Euro zusammen. Benatia war für zwei Jahre in München.

Holger Badstuber wird in der kommenden Saison nicht mehr bei den Bayern spielen. Die Münchner verlängerten den am 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht weiter – auch Schalke 04 war nach der Leihe nicht an einer festen Verpflichtung des Innenverteidigers interessiert. Eine neue Aufgabe findet Badstuber möglicherweise im Ausland: "Ganz ehrlich: Mich zieht es eher ins europäische Ausland", sagte der 28-Jährige nach dem Spiel gegen den Hamburger SV. Und weiter: "Ich bin da ziemlich offen. Da gibt es nicht spezielle Länder. Es finden bereits Gespräche statt. Ich freue mich drauf. Es kommt etwas Gutes." Des Weiteren bleiben die Vertragsmodalitäten des Verteidigers weiter schleierhaft – mehr dazu finden Sie hier.

Bayerns-Nachwuchsspieler Timothy Tillman ist ein gefragtes und vielumworbenes Talent – etliche europäische Spitzenklubs buhlen um den 18-Jährigen. Nachdem Manchester City zuletzt angeklopft hat, geht nun der FC Barcelona angeblich ein zweites Mal in die Offensive, wie die spanische Mundo Deportivo berichtet.

In der Gerüchteküche des FC Bayern brodelt es neben Alexis Sánchez von Arsenal London vor allem auch um Marco Verratti (PSG) und Leon Goretzka (FC Schalke 04). Planen die Bayern dank neuer TV-Gelder eine millionenschwere Transfer-Offensive?