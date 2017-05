+++ 24.05.: Götze bekommt Profi-Vertrag beim FC Bayern +++

Felix Götze hat beim FC Bayern einen bis Sommer 2019 laufenden Profivertrag unterschrieben. Der jüngere Bruder von Ex-Bayern-Profi Mario Götze spielte bereits für die U17- und die U19-Mannschaft der Münchner. Alle Infos hier.

+++ 24.05.: Russischer Youngster bestätigt Bundesliga-Angebot +++

Die Saison lief für Schalke 04 nicht befriedigend. Das Team von Markus Weinzierl muss in der nächsten Saison ohne europäischen Wettbewerb auskommen. Sportdirektor Christian Heidel kündete drei-vier Neuzugänge an. Einer davon könnte der junge Russe Roman Zobnin sein. Dieser bestätigte gegenüber Championat.com das Interesse des Bundesligisten. Zobnin steht aktuell bei Spartak Moskau unter Vertrag und ist im zentralen Mittelfeld beheimatet.

+++ 23.05.: Man Utd. baggert an Bayern-Duo +++

Aber nicht nur am Französischen Superstar ist ManU mit Jose Mourinho interessiert. Gleich zwei Spieler des FC Bayern werden vom englischen Rekordmeister umworben - Renato Sanches und Douglas Costa.

+++ 23.05.: Jetzt spricht Griezmann +++

Vieles sprach dafür, dass Antoine Griezmann womöglich auf der Einkaufsliste des FC Bayern steht. Nun spricht der Franzose allerdings von einem möglichen Wechsel zu Manchester United. Ist das ein Korb für den FCB? Mehr dazu gibt es hier.

+++ 23.05.: Hans Flick - Zurück zu den Anfängen +++

Der ehemalige Sportdirektor des DFB und Co-Trainer des Weltmeisterteams von 2014 wird ab 01. Juli einen Posten bei der TSG Hoffenheim antreten. Dies bestätigte Dietmar Hopp in einem Interview mit der Sportbild. Flick wird Geschäftsführer der TSG und arbeitet zukünftig eng mit Sportvorstand Alexander Rosen zusammen. Als Trainer war Flick zwischen 2000 und 2005 bei Hoffenheim angestellt und führte die Sinsheimer in die Regionalliga.

+++ 23.05: Casillas auf die Insel? ++++

Wie die spanische AS schreibt, plant Jürgen Klopp einen Transfer der besonderen Art. Der Coach von Liverpool interessiert sich angeblich für die Dienste des ehemaligen Welttorhüters Iker Casillas. Damit will er die Torhüterdiskussion im Verein beenden. Casillas steht momentan in Portugal beim Vizemeister FC Porto unter Vertrag.

+++ 23.05.: Esser vor Wechsel zu Hannover +++

Michael Esser war in der vergangenen Saison einer der sichersten Torhüter der ersten Bundesliga. Trotzdem konnte er seinem Verein Darmstadt 98 nicht zum Ligaerhalt verhelfen. Doch der 29-Jährige könnte der Liga erhalten bleiben. Wie mehrere Medien berichten, ist Aufsteiger Hannover am 1.98 großen Esser interessiert. Er könnte damit den Ex-Löwen Philipp Tschauner als Nummer 1 beerben. Hannover müsste für den Hühnen wohl 2 Mio Euro an Darmstadt bezahlen.

+++ 22.05.: Leckie zieht es in die Hauptstadt +++

Wie die Hertha aus Berlin via Twitter bekanntgab, wechselt Angreifer Mathew Leckie vom FC Ingolstadt in die Hauptstadt. Der 26-Jährige unterschrieb seinen Vertrag am Montag – über die Modalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

+++ 22.05.: Was läuft zwischen Bayern und Griezmann? +++

Nie wieder "Single": Der FC Bayern will sich für eine neuerliche Triple-Jagd wappnen - und laut Vereinspräsident Uli Hoeneß "etwas machen, was wir bisher nicht gemacht haben". Der Name Antoine Grizmann fällt dabei immer wieder. Planen die Bayern-Bosse einen absoluten Hammer-Transfer?

+++ 22.05.: Adler verlässt den HSV +++

Torhüter René Adler (32) verlässt nach fünf Jahren den Fußball-Bundesligisten Hamburger SV. Dies teilte der frühere Nationalspieler am Montag auf seiner Facebook-Seite mit. Adler wechselte 2012 von Bayer Leverkusen an die Elbe und absolvierte 129 Pflichtspiele für den Klub. Im dramatischen Saisonendspurt fehlte der Keeper aufgrund eines Rippenbruchs. "Ich habe den HSV-Verantwortlichen eben mitgeteilt, dass ich meinen Vertrag über den 30.06. hinaus nicht verlängern werde", schrieb Adler: "Es wird für mich also leider kein sechstes Jahr für diesen besonderen Verein mit seinen einzigartigen Fans geben." Wohin er wechselt, ließ Adler offen. "Ich habe keinen Plan B, es fanden noch keine Gespräche mit anderen Vereinen statt. Wohin es mich nach der Sommerpause zieht, weiß ich noch nicht", so der 32-Jährige.

+++ 22.05.: Cordoba als Modeste-Ersatz? +++

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung des Stürmers Jhon Cordoba (24) vom Ligakonkurrenten FSV Mainz 05. Das berichten Kölner Zeitungen und das Fachmagazin kicker übereinstimmend. Demnach steht eine Ablösesumme von rund acht Millionen Euro für den Kolumbianer im Raum. Für die Europa League muss der Kader breiter aufgestellt werden, zudem gilt ein Abgang von Topstürmer Anthony Modeste (29) weiterhin als sehr wahrscheinlich.

+++ 22.05.: Grifo verlässt den SC Freiburg +++

Mittelfeldspieler Vincenzo Grifo verlässt nach zwei Jahren den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg. "Er hat sich verabschiedet, das ist leider so", sagte Klubpräsident Fritz Keller am Sonntagabend in der SWR-Sendung Sport im Dritten. Der Italiener Grifo (24) wurde zuletzt unter anderem mit den Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC in Verbindung gebracht. Sein Vertrag im Breisgau läuft noch bis 2019. "Es ist einfach so, dass eine gewisse Fluktuation da ist. Aber bei den restlichen Spielern müssen wir niemanden gehen lassen. Da haben wir alles in der Hand", sagte Keller.

+++ 21.05.: Aubameyang vermeidet Bekentniss +++

Der neue Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang hat ein Bekenntnis zu Borussia Dortmund vermieden. "Wir haben noch ein Spiel. Wir werden mit dem Klub sprechen", sagte der gabunische Topstar im Sky-Interview nach dem 4:3 (2:1) im Saisonfinale gegen Werder Bremen. Am 27. Mai trifft der BVB im DFB-Pokal-Finale in Berlin auf Eintracht Frankfurt. Um Aubameyang (27), der einen Vertrag bis 2020 besitzt, ranken sich seit Monaten Wechselgerüchte. Paris St. Germain zeigt anscheinend großes Interesse an einer Verpflichtung, zudem soll mindestens ein hochkarätiges Angebot aus China vorliegen.

+++ 21.05.: Subotic verlässt den 1. FC Köln +++

Abwehrspieler Neven Subotic wird den Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln nach einem halben Jahr wieder verlassen. Der 28-Jährige, in der Winterpause von Borussia Dortmund ausgeliehen, wurde am Samstagabend auf der Saisonabschlussfeier des Klubs offiziell verabschiedet. Beim BVB steht der Serbe noch bis Juni 2018 unter Vertrag.

+++ 19.05.: Berater bietet dem FC Bayern Yaya Touré an +++

Durch das Karriereende von Xabi Alonso und Philipp Lahm ist der FC Bayern gezwungen im Defensiv-Bereich nachzulegen. Die Verpflichtungen von Niklas Süle und Sebastian Rudy aus Hoffenheim sind schon unter Dach und Fach. Doch dabei soll es nicht bleiben. Der Berater von Yaya Toure, Dimitri Seluk, hat seinen Klienten, dessen Vertrag bei Manchester City am Saisonende ausläuft, beim Rekordmeister ins Gespräch gebracht. "Bayern München wäre der Klub, der zu seinem Level passt."

+++ 18.05.: Goretzka-Berater beim FC Bayern! +++

Der Berater von Leon Goretzka hat dem FC Bayern einen Besuch abgestattet. Am Vormittag landete Jörg Neubauer in München und verbrachte anschließend 90 Minuten in der Geschäftsstelle der Bayern. Merkwürdig: ebenfalls am Vormittag sagte Schalke-Manager Christian Heidel auf einer Pressekonferenz, dass es bisher keine Anfrage der Bayern wegen Leon Goretzka gegeben habe, und dementsprechend auch keine Verhandlungen: "Wir haben ein sehr, sehr offenes und faires Verhältnis mit Berater Jörg Neubauer und Goretzka. Wir sind über alles informiert. Mir steht es überhaupt nicht zu, darüber zu urteilen, dass Neubauer in München war. Bei mir waren heute allein drei Berater. Ich werde dem FC Bayern nicht unterstellen, dass es um Goretzka ging."

+++ 16.05.: Stuttgart an Badstuber dran? +++

Eigentlich plant Holger Badstuber ja mit einem Wechsel ins europäische Ausland. Wie die BILD-Zeitung berichtet, ist jedoch auch der VfB Stuttgart an einer Verpflichtung interessiert. Bereits im Winter soll der frischegebackene Bundesliga-Aufsteiger den Innenverteidiger gewollt haben – letztlich entschied er sich allerdings doch für eine Leihe zum FC Schalke 04. Nun sollen die Schwaben also wieder am 28-Jährigen dran sein. Bei einem Wechsel nach Stuttgart müsste Badstuber allerdings mit einem deutlich geringeren Gehalt als bisher rechnen. Anders würde es da beispielsweise bei einem Wechsel in die englische Premier League ausschauen – Gerüchten zufolge sollen mehrere englische Klubs am Linksfuß interessiert sein. Badstubers Vertrag in München läuft am 30. Juni aus – Stand jetzt wäre er danach vereinslos.

+++ 16.05.: Aubameyang mit Mega-Angebot aus China +++

Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund gehört aktuell zu den gefragtesten Offensivspielern in Europa. Lange Zeit war PSG an einer Verpflichtung des Stürmers interessiert, doch wie die französische L'Equipe zuletzt berichtete, ist dieses Interesse mittlerweile wohl verflogen. Stattdessen soll sich nun ein neuer Verein zu Wort gemeldet haben, der "Auba" mit einem Mega-Angebot zu sich locken möchte. Einem Medienbericht zufolge möchte der chinesische Klub Tianjin Quanjian dem Gabuner ein Gehalt von über 50 Millionen Euro bieten – pro Jahr versteht sich. Damit wäre Aubameyang der bestbezahlteste Fußballer der Welt.

Die Transfer- und Wechsel-News beim FCB der letzten Tage

Die Meisterschaft steht schon fest, in Pokal und Champions League ist man ausgeschieden - jetzt laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. Beim FC Bayern München hat sich in Sachen Transfers in den letzten Tagen so einiges getan – eine kurze Zusammenfassung:

Am vergangenen Donnerstag verdichteten sich die Anzeichen, dass Alexis Sánchez möglicherweise zu den Bayern wechseln würde. Wie die französische Zeitung Le Parisien berichtete, würden die Münchner kurz vor einer Verpflichtung des Chilenen stehen. Für Sánchez sollen die Bayern zu seinen Wunschvereinen gehören. Eine mögliche Ablöse schätzt das Blatt auf 40 Millionen Euro.

Einen Tag später meldete Juventus Turin Vollzug: Nach der Einjahres-Leihe verpflichtet die "Alte Dame" Medhi Benatia fest für 20 Millionen Euro. Diese Summe setzt sich aus der Leihgebühr für die laufende Saison in Höhe von 3 Millionen Euro und der fix vereinbarten Ablösesumme in Höhe von 17 Millionen Euro zusammen. Benatia war für zwei Jahre in München.

Holger Badstuber wird in der kommenden Saison nicht mehr bei den Bayern spielen. Die Münchner verlängerten den am 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht weiter – auch Schalke 04 war nach der Leihe nicht an einer festen Verpflichtung des Innenverteidigers interessiert. Eine neue Aufgabe findet Badstuber möglicherweise im Ausland: "Ganz ehrlich: Mich zieht es eher ins europäische Ausland", sagte der 28-Jährige nach dem Spiel gegen den Hamburger SV. Und weiter: "Ich bin da ziemlich offen. Da gibt es nicht spezielle Länder. Es finden bereits Gespräche statt. Ich freue mich drauf. Es kommt etwas Gutes." Des Weiteren bleiben die Vertragsmodalitäten des Verteidigers weiter schleierhaft – mehr dazu finden Sie hier.

Bayerns-Nachwuchsspieler Timothy Tillman ist ein gefragtes und vielumworbenes Talent – etliche europäische Spitzenklubs buhlen um den 18-Jährigen. Nachdem Manchester City zuletzt angeklopft hat, geht nun der FC Barcelona angeblich ein zweites Mal in die Offensive, wie die spanische Mundo Deportivo berichtet.

In der Gerüchteküche des FC Bayern brodelt es neben Alexis Sánchez von Arsenal London vor allem auch um Marco Verratti (PSG) und Leon Goretzka (FC Schalke 04). Planen die Bayern dank neuer TV-Gelder eine millionenschwere Transfer-Offensive?