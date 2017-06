München/Obertraun - Vor dem Saisonstart in der Regionalliga Mitte Juli geht es für den TSV 1860 München nochmal ins Trainingslager. Die Jung-Löwen um Trainer Daniel Bierofka fahren von Montag bis einschließlich Samstag nach Obertraun in Österreich. Zwei Testspiele gibt es in dieser Zeit – Gegner am Mittwoch ist der Union-Sportklub Anif, der aktuell in der dritthöchsten österreichischen Liga, der Regionalliga West, spielt. Am Samstag trifft der TSV dann noch auf den FC Liefering, aktuell in der zweiten österreichischen Liga tätig.