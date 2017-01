11.40 Uhr: Wie die portugiesische Sportzeitung „A bola“ berichtet, könnten weitere Spieler von Zweitliga-Tabellenführer Portimonense SC zum TSV 1860 wechseln.

Demnach seien Paulinho und Jadson bei den Löwen im Gespräch. Der offensive Mittelfeldspieler (25 Jahre) und der Innenverteidiger (22) würden ihren einstigen Teamkollegen Amilton und Lumor nach Giesing folgen.

Der 27-jährige Brasilianer (bis 2020) und der 20-jährige Ghanaer waren von den Sechzgern jüngst als Zugänge drei und vier präsentiert worden, ehe auch Dänen-Bomber Christian Gytkjaer beim TSV 1860 unterschrieb.

Vor allem aber der Transfer eines weiteren Innenverteidigers würde wohl eher keinen Sinn machen, da die Löwen bereits mehrere Akteure für die Abwehrmitte im Kader haben.

Berater: Liendl bleibt beim TSV 1860

11.03 Uhr: Michael Liendl soll beim TSV 1860 bleiben. Das erklärte Spielerberater Markus Klimesch im Gespräch mit der AZ. Er gehe davon aus, dass sich bis heute Abend nichts mehr tut, sagte der Österreicher. Demnach habe es keine konkreten Angebote für den 31-jährigen Spielmacher gegeben. Auch nicht aus der Heimat, wie zuletzt gemutmaßt wurde.

96-Boss Kind hat Mitleid mit 1860-Investor Ismaik

Klimesch übte dennoch Kritik am Umgang mit dem Mittelfeldstrategen in Giesing. "Gut war seine Situation bei Sechzig noch nie", meinte der Spieleragent. "Ich gehe davon aus, dass wir uns im Sommer verändern werden."

Liendls Vertrag bei den Löwen endet im Sommer. Laut Spielerberater Klimesch sei sein Klienten dann in einem Alter, in dem es nochmal einen mittelfristigen Vertrag zu unterschreiben gelte. Dies wird er demnach nicht bei den Sechzgern tun.

Mugosa wird die Löwen verlassen

10.45 Uhr: Stefan Mugosa steht vor einem Abgang bei den Löwen. Das bestätigte sein Spielerberater auf Anfrage. "Ich schließe nichts mehr aus. Ich hoffe, dass wir heute Nachmittag Klarheit haben", sagte Agent Skrelja im Gespräch mit der AZ. "1860 hat sich in den vergangenen zwei Tagen sehr kooperativ gezeigt. Jetzt liegt es nicht mehr bei uns, sondern am Verein."

Fjortoft: "Gytkjaer wird sich schnell integrieren"

Am Dienstagmorgen, Viertel vor elf, kam der montenegrinische Stürmer noch an die Grünwalder Straße. Um sich bei seinen Kollegen zu verabschieden? Laut Skrelja hätten dem 24-Jährigen mehrere Angebote vorgelegen.

Nachdem Lucas Ribamar zuletzt gegen Greuther Fürth sein Debüt gab und mit Christian Gytkjaer ein international erfahrener Mittelstürmer verpflichtet wurde, hat Mugosa wohl keine Zukunft mehr in Giesing.

10.30 Uhr: Herzlich willkommen im News-Ticker der AZ. Es ist Deadline Day. Geht noch was in Giesing. Und wenn ja, was, oder besser, wer? Wir haben alle Informtationen für Sie. Bereits am Vortag hatten die Sechzger einen Transfer vermeldet: Ricardo Matos löst Andreas Menger als Torwarttrainer ab.