+++ Rodríguez hat Geburtstag +++

Der Kolumbianer feiert heute seinen 26. Geburtstag. Der FC Bayern hat ihm natürlich schon gratuliert.

+++ Medizincheck läuft +++

Aktuell absolviert Rodríguez den Medizincheck. Formal die letzte Hürde bevor der Transfer endgültig unter Dach und Fach ist.

+++ Mit Privatjet angekommen +++

Der Kolumbianer landete laut Bild bereits am Dienstagabend in München mit einem Privatjet. Allerdings nicht am Münchner Flughafen "Franz-Josef Strauß", sondern in Oberpfaffenhofen (Landkreis Starnberg), um den wartenden Journalisten aus dem Weg zu gehen.

+++ Herzlich willkommen +++

Hallo und herzlich willkommen zum AZ-Newsblog über den ersten Tag von Bayern-Neuzugang James Rodríguez in München. Hier erfahren Sie alles Wichtige rund um die Vorstellung des Kolumbianers.