Sting ist eine Show, auch ohne Showeffekte

Der Sound, den dieses Quartett in die Olympiahalle schickt – teilweise unterstützt von einem Bandoneon-Spieler und Joe Sumner als Background-Sänger – ist so präzise und klar wie auf Platte, aber so voller Power, wie das nur live möglich ist. Und so klingen "Spirits in the Material World", "Walking on the Moon", "Message in a Bottle", "So Lonely" und viele weitere Rocknummern einfach umwerfend.