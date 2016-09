Lange ist Angela Merkel gut gefahren mit ihrer Taktik von Schweigen und Aussitzen. In ihrer an weltpolitischen Herausforderungen nicht armen Regierungszeit hatte sie stets Erfolg damit: in der Finanzkrise 2008 genauso wie 2011, als „ihr“ Bundespräsident Christian Wulff unter unwürdigen Umständen zurücktreten musste. Selbst die Staatspleite Griechenlands 2015 wurde unter ihrer Ägide abgewendet. Nie standen Merkel und ihre Schweigen-ist-Gold-Strategie zur Debatte. Im Gegenteil: Je seltener sich die Kanzlerin an ihr Volk wandte, desto sicherer schien es sich bei ihr zu fühlen.