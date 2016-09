Pathos ist nicht die Sache der Kanzlerin. Und so war es schon ungewöhnlich, heute im Bundestag von Angela Merkel das Versprechen zu vernehmen: "Deutschland wird Deutschland bleiben – mit allem, was uns daran lieb und teuer ist." Gleichwohl ist klar, an wessen Adresse dieser Hinweis gerichtet war: An die der Skeptiker in den eigenen Reihen und in der CSU, die sich von der Flüchtlingspolitik Merkels mehr und mehr distanzieren.