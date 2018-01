Albern ist auch die Aufregung um Positionierungen, welche die CSU in Seeon vornimmt. Ein Politiker, der einen divergierenden Standpunkt eines Wettbewerbers nicht erträgt, sollte sich einen neuen Beruf suchen. Es ist das gute Recht jeder Partei, deutlich zu sagen, was sie will. Was in ein paar Wochen davon übrig bleibt, ist eine andere Sache. Wie man an den offensichtlich gut verlaufenden Vorgesprächen in Berlin sieht, setzen sich die Profis über solche Geplänkel durchaus hinweg.