AZ-Kommentar NPD bleibt erlaubt - Karlsruhes vertane Chance

Die NPD bleibt also erlaubt. Weil sie zu klein ist, zu unbedeutend, weil ohnehin immer weniger Leute eher heimlich die Neonazi-Partei wählen und stattdessen ganz unverhohlen hinter Pegida-Schildern auf die Straße gehen oder längst zur AfD übergelaufen sind. Dieses Urteil mag juristisch nachvollziehbar sein, es deckt sich auch mit den strengen Anforderungen, welche der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte an ein Parteienverbot knüpft. Aber es heißt in der Konsequenz eben auch: Die Rechtsextremen dürfen so lange weitermachen, bis sie einflussreich genug sind, groß und stark, um die Demokratie tatsächlich zu gefährden. Darauf zu warten ist ein Spiel mit dem Feuer.