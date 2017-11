AZ-Meinung Kindergeburtstag bei der CSU

In der Warteschleife Seehofer-Entscheidung: Doch kein Showdown bei der CSU

"Am Abend wird alles klar sein", hat Seehofer am Donnerstagmittag noch gesagt, um am Abend doch wieder auf Zeit zu spielen. Ein Personalfindungs- Quartett wird jetzt stattdessen eingesetzt – mit ihm höchstselbst, Theo Waigel, Edmund Stoiber und Parteivize Barabara Stamm.