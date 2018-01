AZ-Meinung Eine Stadt ist keine Firma

München - "Die sollen nicht über die hohen Mieten jammern, sondern einfach mehr arbeiten, dann können sie sich die Mieten auch leisten." Das ist ein tatsächlicher Kommentar von einem tatsächlichen Menschen, der sich auf einen Artikel in der AZ bezieht, in dem es um Luxussanierungen in München geht. Um Hochglanz-Immobilienprojekte in der Innenstadt, die eigene Werbefilme haben. Um den gesetzlich festgelegten Anteil von Miet- und Werkswohnungen in solchen Projekten, der gerade mal eingehalten wird - diese Wohnungen liegen dann aber an den weniger attraktiven Ecken.