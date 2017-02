AZ-Meinung Ein Jahr nach Bad Aibling: Unter Zugzwang

Was wäre etwa gewesen, hätte der Fahrdienstleiter über ein Notrufsystem verfügt, das einfacher aufgebaut ist? Was wäre gewesen, wäre die eingleisige Strecke gar nicht für zwei Züge gleichzeitig befahrbar gewesen? Was muss noch passieren, damit die veraltete Technik erneuert wird und sich der Eigentümer Bundesrepublik endlich unter Zugzwang sieht?