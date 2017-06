AZ-Meinung "Ehe für alle": Merkels Machtkalkül

Gleichstellung schadet keinem

Großer Krach in der Union dürfte ausbleiben. Mal abgesehen von diesem Wahlkampf-Scharmützel: Wem schadet eine rechtliche Gleichstellung homosexueller Paare eigentlich? Genau! Niemandem. Eine Vielzahl an Studien, etwa aus den Niederlanden (dort sind homosexuelle Paare bereits seit Jahren gleichgestellt), kam zu dem Ergebnis, dass sich Kinder, die von zwei Vätern oder zwei Müttern großgezogen werden, in keiner Weise anders entwickeln, als Kinder in traditionellen Familien. Und was Paare – ob schwul, lesbisch oder hetero – unter sich tun, geht in unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft sowieso niemanden etwas an.