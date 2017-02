Promis feiern bei Best Brands Anastacia in München: Mega-Stimmung im Bayerischen Hof

Sie war das Highlight der Best Brands am Mittwochabend im Bayerischen Hof: Sängerin Anastacia! Der US-Star heizte den hochkarätigen Gästen und Politik und Wirtschaft ordentlich ein. Niemand blieb mehr auf den Stühlen sitzen. Auch die deutschen Promis rund um Mirja du Mont, Rebecca Mir, Gitta Saxx und Jochen Bendel waren in Feierlaune.