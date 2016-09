Damit verabschieden wir uns von der Pressekonferenz und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald! -Das war's schon wieder. Ancelotti lobt die Hertha für ihr Offensivspiel und hat gute Nachrichten aus dem Bayern-Lazarett. Lahm, Hummels und Alaba stehen morgen wieder zur Verfügung. In der Verteidigung gibt Jerome Boateng sein Startelf-Comeback, während Arjen Robben als "Joker" ins Spiel kommen soll. Der vielgescholtene Rasen macht auch Ancelotti nicht glücklich, doch er ist zuversichtlich, dass es bald wieder besser wird. -über die Rolle von Vidal in der Mannschaft: "Unser Kapitän ist Lahm. Vidal hat aber kein Problem damit. Er bringt sich mit seiner starken Mentalität in die Mannschaft ein." -über Rotation in der Verteidigung: "Morgen werden Boateng und Martinez beginnen. Hummels war ja krank. Aber im nächsten Spiel wird Hummels auflaufen. Wir werden versuchen alle drei Innenverteidiger frisch zu halten." -"Badstuber macht individuelles Training. Er braucht wohl noch zwei Wochen", stellt der Italiener eine baldige Rückkehr des Verteidigers in Aussicht. -"Neuer hat viel zu tun gehabt gegen Ingolstadt. Hoffentlich kann die Abwehr sich verbessern und ihm helfen", sagt Ancelotti über seine Nummer eins. -über das Oktoberfest: "Ich war am Sonntag nicht auf dem Oktoberfest, hatte keine Zeit. Aber ihr (die Journalisten) wart dort, also sollte ich euch fragen wie es war. Ich werde aber am Donnerstag gehen." -"Hertha ist ein kompaktes und aggressives Team. Sie haben eine gute Qualität vorne. Es ist keine Überraschung, dass sie noch ungeschlagen sind", lobt Ancelotti den Bundesliga-Zweiten. -"Der Rasen ist nicht gut, aber der Klub tut alles, dass es wieder besser wird" meint Ancelotti über das aktuelle "Problemkind". -über Robben: "Robben wird auf der Bank sitzen. Er hat nur Luft für 30 oder 45 Minuten." -über Boatengs Zustand: "Boateng ist in guter Verfassung. Er hat sehr gut trainiert. Er wird morgen in der Startelf stehen. Er ist bereit." -über die zuletzt kranken Bayern-Stars: "Lahm, Alaba und Hummels haben heute trainiert. Ich mache die Aufstellung erst morgen. Ich denke die Doktoren haben sehr gut gearbeitet." -Ancelotti über Hertha: "Sie haben einen sehr guten Teamspirit. Es wird sehr schwer werden." -Es geht los: Ancelotti ist da. -Hertha-Trainer Pal Dardai hat schon zur Presse gesprochen. Er möchte natürlich die weiße Weste behalten. Doch der letzte Hertha-Sieg liegt schon knapp 40 Jahre zurück. -Servus und Grüß Gott! In wenigen Minuten betritt Carlo Ancelotti das Podium und spricht vor der Partie gegen Hertha BSC. -

Bisher ist die Bayern-Bilanz in der Bundesliga makellos - Drei Spiele, drei Siege. Am Mittwochabend kommt es zum Topspiel gegen Hertha BSC, die ebenfalls noch eine weiße Weste aufweisen.

Am Dienstagmittag steht Bayern-Trainer Carlo Ancelotti Rede und Antwort. Ein Thema wird sicherlich die Rückkehr der erkrankten Spieler sein. Während Thomas Müller gestern bereits wieder trainiert hat, musste ein Trio noch aussetzen.

Auch Carlo Ancelotti ist in diesen Tagen ein gefragter Mann. Am Montagabend präsentierte der Bayern-Trainer seine neue Biografie und plauderte dabei über Ernährung und einen Traum.

Doch heute wird für den Italiener der Fokus wieder auf dem Platz liegen. Der AZ-Reporter meldet sich gegen 12.30 Uhr live von der Pressekonferenz.