Vier Monate nach der Geburt bekommt das kleine Münchner Eisbärenbaby endlich einen Namen. Bisher war nur klar, dass der Name mit Q anfängt, wie die Namen aller im Jahr 2017 in Hellabrunn geborenen Tiere. In einem Online-Voting konnten Eisbären-Fans aus ganz Deutschland für ihren Namensfavoriten abstimmen. Auch Tierpark-Besucher hatten die Möglichkeit, mit Wahlkarten abzustimmen. Insgesamt gab es über 80.000 Teilnahmen bis zum Ende der Abstimmung am letzten Freitag!