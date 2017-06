Sehr zur Freude der Nicht-Kartenbesitzer, die am Olympiaberg ausharren, um ihren Idolen wenigstens zu lauschen. Drinnen orchestriert Frontmann Chris Martin die 65.000 Zuschauer Hit für Hit zu springenden, leuchtenden (ja, jeder Konzertbesucher bekam wieder ein Blinkearmband) und mitsingenden Coldplay-Jüngern.

Ins Olympiastadion fiel den ganzen Tag der Regen. Auf den von der Leine gelassenen Fans in den ersten Reihen vermischt sich die dunstige Luftfeuchtigkeit mit Schweiß. Beim Song "Fix you" haucht Chris Martin, oberkörperfrei auf der Bühne liegend, die Zeile "Lights will guide you home" ins Mikro.

Als dann die abertausenden LED-Bändchen an den Handgelenken der Zuschauer im wildesten Farbspektrum loslegen zu blinken, kullern fast genauso viele Tränen von geröteten Wangen.

Ein Konzert wie ein aufgeweichter Liebesbrief.

Die Jungs von Coldplay haben ihn trotzdem behütet nach München gebracht und persönlich an die Fans übergeben.

