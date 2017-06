Sommersonnenwende Johannisfeuer: Hier lebt die Tradition weiter

Die Sonne wird erst um 21:16 Uhr unter- und am nächsten Morgen bereits um 5:15 Uhr aufgehen - am 21. Juni ist Sommersonnenwende. In und um München wird das Ereignis mit Feuern gefeiert. Wo sie das Spektal überall erleben können, lesen Sie hier.