Britischer Humor aus Weimar - wer's mag, wird gut unterhalten

Was den Weimarer "Tatort" von der Masse der Krimis im deutschen Fernsehen abhebt, ist vor allem der Humor. Der ist zeitweise derbe und sicher nicht jedermanns Sache, kommt er doch schon fast britisch daher. Da wäre beispielsweise der soeben einem Sprengstoffanschlag entgangene "Schupo", der über den Krater in seinem Garten einfach nur meint: "Ich wollte schon immer einen Seerosenteich haben." Oder die bei dem Anschlag in Stücke gerissene Frau, über die es später heißt: "Andrea wird immer noch größtenteils vermisst". Ab und an hat man es mit diesem Humor allerdings auch etwas übertrieben, vor allem beim Running-Gag mit Kinder-Kot – das ist eher "Hangover"-Niveau, als die feine britische Art.