Überhaupt klingt die Band mal wie eine reine Jazz-Combo, mal wie eine Big Band - oder eben wie ein Orchester, dirigiert von Maestro Adelmo Fornaciari. Besonders, als dann über die Leinwände neben der Bühne für "Miserere" Luciano Pavarotti eingespielt wird und Zucchero mit ihm sein Duett schmettert. Der tobende Applaus ist, so will es der Meister, "per Luciano". Und wenn Zucchero dann nach über einer Stunde alleine vorne auf der Bühne sitzt, seine Gitarre in die Hand nimmt und "Un soffio caldo" anstimmt, dann bräuchte er fast kein Mikrofon, so ehrfürchtig andächtig leise ist es in der Musik-Arena.