AZ-Kritik "Tatort - Tanzmariechen": Demaskierte Jecken

"Mir sin Kölsche us Kölle am Rhing, mir sin stolz dodrupp un uns kritt keiner klein", schallt es am Ende des Tatorts aus dem Lautsprecher: "Wir sind Kölner aus Köln am Rhein, wir sind stolz darauf und uns kriegt keiner klein". Die erste Strophe des Karnevalhits soll das kölsche Lebensgefühl beschreiben, doch dieser Fall der Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) offenbart genau das Gegenteil: Die Protagonisten zerbrechen am Karneval, die vermeintliche Spaßmaschine kriegt sie alle klein – und treibt sie sogar in den Tod.