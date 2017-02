Lesen Sie hier: Schäfer Heinrich pfeift auf das Dschungelcamp

Um all diese Story-Elemente unterzubringen, lässt Stein die eigentliche Krimi-Handlung in den Hintergrund rücken. Der Zuschauer wird weniger mit der Frage "wer ist der Mörder" konfrontiert, als vielmehr mit der philosophischen Abwägung, wie weit Technik die Kontrolle über unser Leben übernehmen soll oder darf. Während die Kriminalhauptkommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) einen potentiellen Sexualmord aufklären, wird der Zuschauer unentwegt mit der Bedrohung durch die Informationssammelwut der Sicherheitsbehörden konfrontiert. Kameras mit Gesichtserkennung, Sprachanalyse, eine sich selbst weiterentwickelnde künstliche Intelligenz mit Überlebenswillen – das sind die wahren Verbrecher in diesem Tatort.

Die Software diskutiert über Liebe

Umso unbefriedigender ist es, dass Stein ausgerechnet diese Themenfelder unzureichend oder fernab der Realität behandelt. Da wäre zum Beispiel der LKA-Beamte, der mit Hilfe der Software "Bluesky" Verbrechen aufklären will – und erstmal minutenlang mit dem Computer über Liebe diskutiert. Oder die Ermittler in diesem High-Tech-Fall, die wie bei einem Running Gag immer wieder auf aufgezeichnete Videosequenzen reinfallen und diese für Livechats halten. Ganz zu schweigen von dem Programmierer, der eben jenes Programm "Bluesky" mit dem Gewehr bedroht, um es gefügig zu machen.

Dagegen wirkt es fast schon philosophisch, dass das humanoide Gesicht von "Bluesky" ein Menschenaffe ist. Der Computer ist nun die Krone der Schöpfung, der Mensch nimmt die Rolle des Primaten ein. Auch stilistisch wagt Stein einige Experimente, wechselt von intensiv überzeichneten Farben für die reale Welt auf eine blasse Kameraperspektive für die Sichtweise von "Bluesky" und schließlich sogar in eine Egoshooter-Optik für einen SEK-Einsatz. Leider sind diese gelungenen Momente zu selten, um den Rest der Folge zu tragen.

Und am Ende scheint dem Regisseur dann die Sendezeit ausgegangen zu sein. Der Mord wird in den letzten zwei Minuten urplötzlich doch als klassische Beziehungstat aufgeklärt und all die aufgeworfenen Sinnfragen werden völlig ignoriert – auf einmal rollt der Abspann durchs Bild. Vielleicht wollte Stein den Zuschauer zum Nachdenken anregen. Übrig bleibt nach diesem Tatort aber eigentlich nur eine Frage: Warum?