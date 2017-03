Besonders die Up tempo-Nummern "Strip no more" und "Mama said" machen mächtig Druck im rappelvollen Zenith. Das wahre Können von Sänger Lukas Graham zeigt sich aber in den leisen, melancholischen Stücken (Wunderschön die anklagende Ballade "Better than yourself"). Die absolut ungewöhnliche und charakteristische Soul-Stimme des 26-Jährigen kommt dann besonders zum Tragen. Den Umgang mit seiner bemerkenswerten Kopfstimme hat Graham früher als Solo-Sopranist im Kopenhagener Knabenchor gelernt.