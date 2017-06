AZ-Kritik Eine circensische Liebesbeziehung auf dem Tollwood

Oh là là“, denkt sich die Zuschauerin, "das ist ja ein schmuckes Kerlchen", wenn der Franzose Victor Cathala muskulös und brusthaarös in der Manege des Tollwood-Theaterzeltes posiert. „Mon Dieu“, denkt sich die Zuschauerin, wenn der Franzose Victor Cathala in seiner weißen Unterhose plötzlich den Bauch raushängen lässt, "der schaut ja aus wie mein Mann daheim". Victor, egal ob sexy oder schäbby, muss vor allem stark sein in der Beziehungsgeschichte „Pour le meilleur et pour le pire“ – zu Deutsch: In guten wie in schlechten Zeiten.