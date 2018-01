Wie sieht es in der Branche aus? Ist eine geniale TV-Werbung die zündende Idee eines Einzelnen oder ein langer Prozess im Kollektiv?

Beides. Irgendjemand muss einmal die Idee haben. Egal, ob sie einem sofort unter der Dusche eingefallen ist, oder Idee 215 von 342 war. Der lange Prozess im Kollektiv beginnt meistens erst nach der Idee. Nämlich dieselbe auch wirklich auf die Straße zu bringen.

Die Idee hinter der Kampagne "Do bin i dahoam" – Creative Director Markus Schmidt im AZ-Interview

Wie und warum funktioniert eine gute Werbung? Der Edeka-Opa zum Beispiel.

Puh, wenn ich das in einem Satz beantworten könnte, wäre ich reich. Der Edeka-Opa hat eine Sache richtig gemacht, nämlich eigentlich alles falsch zu machen. Zu Weihnachten mit einem sehr traurigen Spot zu werben, in dem ein Großvater seinen eigenen Tod vortäuscht, war überraschend und hatte damit den verdienten Impact.

Was ist Ihre Lieblingswerbung? Oder Ihr Favorit in Sachen Kommunikationsdesign oder Produktdesign – und warum?

Ich habe jeden Monat eine neue Lieblingswerbung. In diesem gefällt mir die Einführung vom E-Mail-Dienst Mail-Chimp in den USA am besten. Da hat die Agentur neue Maßstäbe in puncto moderne Kommunikation im digitalen Zeitalter gesetzt.

Haben Sie noch einen Tipp für den künftigen AZ-U5-Stipendiaten?

Mutig sein und schauen, was in der Welt um einen herum passiert.

