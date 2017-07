Langsame Stücke wie "Weh mir" und "Die letzte Fahrt" waren selten – aber ohne diese Ruhepausen wären die beiden jungen Damen in den hinteren Parkettreihen vermutlich beim Tanzen irgendwann in einen anderen Aggregatzustand übergegangen. Glücklich, wer solche Fans hat!

In den ruhigen Augenblicken war gelegentlich ein Bass-Wummern von draußen zu vernehmen: Der Österreicher Andreas Gabalier spielte zur selben Zeit im Olympiastadion. Sänger und Bassist Björn Both ließ das Publikum den Refrain von "Es gibt nur Wasser" als Gruß hinüber singen, und so laut und begeistert, wie die Zuschauer die Zeilen "Es gibt nur Wasser, Wasser, Wasser überall, und wir haben nichts zu trinken" mitsangen, muss man davon ausgehen, dass man es im Stadion gehört hat. Ja, das waren wir, Herr Gabalier! Aber keine Angst, Ihr Trachtenträger: Wir tun nix. Wir hüpfen nur.

Nach dem getragenen Rausschmeißer "Hoch im Norden" kam die Band noch mal auf die Bühne, um sich mit dem irischen Gassenhauer "Whiskey in the Jar" endgültig zu verabschieden – freilich nur bis zum März, wenn Santiano mit neuem Album wieder nach München kommt.

Santiano spielen wieder am 17. März 2018 (20 Uhr) in der Olympiahalle, dann mit neuem Album, das am 13. Oktober erscheint. Karten (47,90 - 73 Euro) unter muenchenticket.de