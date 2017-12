AZ-Konzertkritik Marius Müller-Westernhagen in der Olympiahalle: Die Wüstenmaus

E r ist dabei so sehr in seiner eigenen Welt, dass er, wie es sich für einen ordentlichen Maulwurf oder eine anständige Wüstenmaus gehört, während des zweieinhalbstündigen Konzert die Äuglein nur zwei oder drei Mal kurz öffnet, nämlich dann, wenn seine schöne und ganz in weiß gekleidete Gattin das Duett "Lass uns leben" mit ihm singt oder ein Rowdie ihm eine andere Gitarre umhängt. Er spielt alle Hits, die man sich als langjähriger Fan wünscht: "Sexy", "Geiler is schon", "Freiheit", "Mit 18", "Johnny Walker".