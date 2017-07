Die Fantastischen Vier wurden immer besser

Das sind in Zahlen neun Studioalben, sieben Millionen verkaufte Platten. Beeindruckend ist vor allem, dass immer noch alte Songs wie "Die da?!", "Was geht" und natürlich "MfG" eine großartige Stimmung garantieren. In all den Jahren versuchte es der eine oder andere zwar auch mit einer Solo-Karriere, und irgendwann saßen Michi Beck und Smudo sogar in der Jury von "The Voice Of Germany". Aber die vier Endvierziger haben sich nie getrennt, sie wurden musikalisch immer besser.