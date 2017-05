AZ-Konzertkritik Bruno Mars in der Olympiahalle: Black Music mit Goldglitter

Goldglitter regnet auf die Arena nieder

Verpackt ist das Ganze in ein großes Bühnenspektakel. Mars und Band lassen sich auf Plattformen mehrere Meter in die Luft hieven, LED-Elemente und Scheinwerfer verwandeln die Bühne in eine bunte, perfekte gestylte Disko. Flammensäulen und Knalleffekte begleiten das Finale von so ziemlich jedem Lied. Und am Ende regnet es so viel Goldglitter auf die Arena nieder, dass man ihn stellenweise noch am Parkplatz und in der U-Bahn findet.

Auf eine so perfekte Show hat das Publikum in der ausverkauften Halle nur eine Antwort: Es rastet aus – wie in den guten alten Zeiten von Michael Jackson, Prince und Co. Bruno Mars genießt das Kreischkonzert in den Songpausen sichtlich. Einziger Wermutstropfen: Nach etwas mehr als 90 Minuten ist das Spektakel schon vorbei. Mars und seine Band verabschieden sich mit "Uptown Funk" als treibende Zugabe und entlassen das Publikum wieder in die Gegenwart voller Instagram und Smartphones.