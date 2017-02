AZ-Kommentar Zehn-Punkte-Plan der EU: Zweifelhaftes Vorhaben

Wer raus will, muss zahlen. Wer kein Geld hat, wird zu Zwangsarbeit versklavt oder er muss warten, bis ihn Verwandte für eine horrende Summe freikaufen. Wenn sie es denn können. Willkür ist an der Tagesordnung, in den Lagern wie im Rest des verwüsteten Landes. Und die Ausbeutung von Migranten ist ein Geschäft – nicht nur für die Schlepper an der Küste.