AZ-Kommentar Wer AfD wählt, wählt Björn Höcke

Hat wirklich jemand angenommen, die AfD-Spitze werde ihrem prominentesten rechtsradikalen Hetzer Björn Höcke den Stuhl vor die Tür stellen? Nein, damit hätte sie Partei ihre abermalige Spaltung riskiert. Denn was der Thüringer Landesvorsitzende in seiner haarsträubenden Dresdener Rede propagiert hat, ist in der AfD keineswegs eine Einzelmeinung.