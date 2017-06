AZ-Kommentar Weniger Euro – mehr Geld!

Euro für alle? Das klingt doch mal griffig. Dennoch muss man kein Prophet sein, um vorhersagen zu können: In Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Schweden, Tschechien und Ungarn wird die Begeisterung darüber, gelinde gesagt, überschaubar ausfallen.

Was die Bürger – vor allem in den (süd-)osteuropäischen Ländern – brauchen, ist weniger der Euro als mehr Geld in der Tasche. Was sie brauchen, sind Jobs, wirtschaftlicher Aufschwung. Perspektiven also, was sie ja nicht zuletzt erst in die EU gelockt hat.