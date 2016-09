Horst Seehofer will also ARD und ZDF zusammenlegen, weil ihm eine öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt völlig ausreicht. So weit, so gut. Nur sind sich Experten einig, dass dieser Vorschlag praktisch nicht realisierbar ist – allein schon deshalb, weil die aktuelle Rechtslage dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk einen Bestandsschutz garantiert. Das weiß auch Horst Seehofer.