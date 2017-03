AZ-Kommentar Wahl in den Niederlanden: Mehr als nur Tulpen

Die Abgehängten mitnehmen

Gerade deshalb sind freie Märkte, freier Handel und eine starkes Europa so wichtig für das Land. Doch Rechtspopulist Geert Wilders will genau das Gegenteil: Er setzt auf Abschottung, Protektionismus, Nationalstaaterei und will den Austritt aus der EU und dem Euro – genau wie Marine Le Pen in Frankreich oder die AfD in Deutschland. Und genau wie sie schlägt der Islam- und Ausländerfeind Kapital aus den Ängsten vieler Bürger vor der Globalisierung, dem Fremden und dem Abgehängtsein.