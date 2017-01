AZ-Kommentar Videoüberwachung: Zugeständnis nach rechts

München gehört nach wie vor zu den sichersten Großstädten in ganz Europa. Aber keine Frage: Die Ereignisse im vergangenen Jahr haben auch das Sicherheitsgefühl vieler Münchner massiv erschüttert. Die Terror-Taten von Würzburg, Ansbach, Berlin – dazu der Amoklauf am OEZ. Darauf muss die Politik natürlich in irgendeiner Form reagieren.