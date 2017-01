AZ-Kommentar USA unter Trump: Direkt ins postfaktische Zeitalter

Nachdem im Internet Bilder aufgetaucht waren, die offensichtlich belegen, dass bei Trumps Amtseinführung weniger Zuschauer anwesend waren, als bei der seines Amtsvorgängers Obama, brannten bei dem Immobilienmilliardär offenbar alle Sicherungen durch. Der Egozentriker konnte es anscheinend nicht auf sich sitzen lassen, dass jemand anders beliebter sein soll, als er selbst.

Und als sei es noch nicht bemerkenswert (und traurig) genug, dass ein US-Präsident eine außerplanmäßige Pressekonferenz gibt, nur um seine (angebliche) Beliebtheit zu betonen, basierten die von Pressesprecher Sean Spicer vorgebrachten Argumente auf völligen Fantasiezahlen. Vier Lügen in den ersten fünf Minuten Pressekonferenz der Administration Trump – das ist ebenso entlarvend wie erschreckend.

Vor CIA-Agenten hatte der Präsident zuvor gesagt, er habe "eine Million, vielleicht sogar anderthalb Millionen" Zuschauer bei seiner Vereidigung gesehen. Und mit dieser simplen Aussage, einem Gefühl, das mal eben um 500.000 Personen hin oder her schwankt, hatte er die Linie der Regierung zementiert. Es wurde getwittert, es gab Interviews und eben jene Pressekonferenz – nur um zu untermauern, dass Trump der Größte ist.

Und als ein Journalist eine Trump-Repräsentantin damit konfrontierte, dass die vom Pressesprecher vorgebrachten Fakten schlicht falsch waren, da sagte sie den bemerkenswertesten Satz des Wochenendes: "Sie sagen, dass es eine falsche Behauptung ist, und Sean Spicer, unser Pressesprecher, hat alternative Fakten dazu vorgelegt."

So einfach ist das: Lügen werden ab sofort als "alternative Fakten" umettikettiert und sind damit legitimiert.

In Deutschland wurde "postfaktisch" gerade zum Unwort des Jahres gewählt. In den USA ist es nun offizielle Leitlinie der Regierung. "Was nicht passt, wird passend gemacht" würde der grobschlächtige Handwerker sagen, die Medien-Veteranen in Trumps Stab sprechen stattdessen einfach von "alternative Fakten".

Am Ende seines Amtseids sagte Trump: So help me god – so wahr mir Gott helfe. Angesichts der ersten 72 Stunden Regierungszeit möchte man stattdessen ausrufen: So help us god!