Millionen deutsche Kinder können aus Armutsgründen nicht in den Urlaub fahren. Der AZ-Redakteur Otto Zellmer über die Studie.

Wenn in Kürze die Schulzeit in Bayern beginnt, erzählen Kinder, wo es sie in den Ferien hingezogen hat: Nordsee, Bibione, Mallorca. Dass es Millionen gibt, die aus Armutsgründen nicht verreisen können, ist schlimm.