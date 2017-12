AZ-Kommentar Umstrittene Regionalliga-Reform: Übers Los gehen

Auf die Plätze, fertig – Los! Monatelang wurde über eine Reform der Regionalligen und ihrer ungerechten Aufstiegsregelung in die 3. Liga geredet, am Donnerstag dann nochmal in Vorabberatungen stundenlang hitzig diskutiert. Das Ergebnis dieser Nacht der rauchenden Fußballfunktionärsköpfe: Am Ende soll unter anderem auch ein Los darüber entscheiden, wer den Sprung in den Profifußball machen darf – und wer im Amateurstatus verhaftet bleibt.